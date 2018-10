Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätökset

Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kokoontui maanantaina 8. lokakuuta 2018.

Elinkeinojaosto päätti varata Pitäjänmäeltä tontin Ramboll CM Oy:lle Odyssey Hotel Groupin hotellihankkeen suunnittelua varten. Hotellin on tarkoitus palvella erityisesti Pitäjänmäen yritysalueella vierailevia liikematkustajia. Odyssey Hotel Group on saksalais-hollantilainen operaattori, jonka hotelleista suurin osa toimii Marriot-nimen alla. Myös varaushakemuksen kohteena oleva hotelli on alustavasti tarkoitus toteuttaa tämän nimisenä.

Elinkeinojaosto kuuli tilannekatsauksen AV- ja elokuva-alaan sekä siihen liittyviin kehittämistarpeisiin. AV- ja elokuva-alan merkitys luovana alana on kasvussa pääkaupunkiseudulla ja alalla on vaikutusta myös Helsingin kansainväliseen tunnettuuteen ja matkailijamäärien kasvuun alueella. Business Finlandin tuotantokannustimen myötä suurten budjettien kotimaisten ja ulkomaisten tuotantojen yhteydenotot ja kuvauspaikkakyselyt ovat lisääntyneet Helsingissä merkittävästi. Toimialan kasvun hyödyt heijastuvat tulevaisuudessa myös liitännäisaloille, kuten kuvankäsittely-, 3D- ja muille tietokoneavusteisille visuaalisille aloille, pelialalle sekä virtuaali- ja täydennetyn todellisuuden aloille.

Kaupunki tukee osaltaan eri tavoin AV- ja elokuva-alan tuotantojen toimintaedellytyksiä ja ammattilaisverkostoja. Kaupunginkanslian elinkeino-osasto tulee laatimaan yhteistyössä kaupungin toimialojen ja muiden kumppaneiden kanssa kaupunkitasoisen toimenpidesuunnitelman suurten kotimaisten ja kansainvälisten tuotantojen houkuttelemiseksi Helsinkiin.

Lisäksi elinkeinojaosto kuuli tilannekatsauksen osaavan kansainvälisen työvoiman houkutteluun ja asettautumiseen liittyvistä merkittävimmistä toimenpiteistä. Kansainvälisten osaajien maahanmuuttoa lisäämällä edistetään Helsingin ja helsinkiläisyritysten kasvua ja kansainvälistymistä, monipuolistetaan alueen elinkeino- ja innovaatiopohjaa sekä lisätään kaupungin vetovoimaa sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman karttumisen kautta.

Päätöstiedote on luettavissa elinkeinojaoston sivuilta.

Elinkeinojaoston seuraava kokous on maanantaina 29. lokakuuta 2018.



Taustatietoa

Elinkeinojaosto on strateginen, laajoja linjauksia määrittelevä toimielin, jolla on merkittävä ohjausrooli kaupungin elinkeinopolitiikassa. Elinkeinojaoston puheenjohtajana toimii pormestari Jan Vapaavuori.