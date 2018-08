Helsingin kaupunginhallituksen kokouspäätökset 20.8.2018

Helsingissä helpotetaan julkisten alueiden ja tyhjien tilojen tilapäistä käyttöä asukkaiden kulttuuri- ja kansalaistoimintaan.Kaupunginhallitus päätti kaupungin omistamien tilojen asukaskäytön periaatteista.

Maksuttoman ja maksullisen käytön yhteiset periaatteet vahvistavat asukkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia kaupungin tilojen käytössä. Sähköinen varaamo.fi -palvelu helpottaa sopivien ja vapaiden tilojen löytämistä.

Kaupungin toimialoilla on periaatteessa mahdollisuuksia tarjota tilojaan asukaskäyttöön sellaisina aikoina, jolloin tilat eivät ole varsinaisessa käytössään. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on yli 700 toimipistettä, joiden pinta-ala on yhteensä yli miljoona neliömetriä. Lähtökohtana on saada kaikki soveltuvat tilat varausjärjestelmään ja tehokkaampaan asukaskäyttöön.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialalla tiloja on yhteensä noin 107 000 m². Niistä arviolta yli 85 prosenttia on yleisökäytössä. Lisäksi toimialalla on liikunnan tiloja yhteensä noin 180 000 m² ja niiden tarjoaminen asukkaille ja urheiluseuroille on osa kaupungin tarjoamaa liikuntapalvelukokonaisuutta.

Sosiaali- ja terveystoimialan asukaskäyttöön soveltuvat tilat ovat kymmenen asukastaloa sekä kaksi päivätoimipaikkaa. Kaupunkiympäristön toimialalla asukaskäyttöön soveltuvia tiloja on vain muutamia.

Kokouksessaan 20.8.2018 kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi Jakomäen sydämen asemakavan muuttamisen ja Jakomäen sydän -palvelurakennuksen hankesuunnitelman. Raitiotievarikkojen kehittämissuunnitelma päätettiin jättää pöydälle.

Kaikki Helsingin kaupunginhallituksen kokouspäätökset

