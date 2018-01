Helsingin kaupunginhallituksen kokouspäätökset

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi Helsinki Garden -hankkeen suunnitteluvaraukseen täydennystä. Yhtenä edellytyksenä on vanhan jäähallin integroiminen osaksi hanketta.

Garden on Helsingin Töölöön yksityisellä rahoituksella toteutettavaksi kaavailtu kiinteistökehityshanke, johon on suunniteltu asukkaita ympärivuotisesti palvelevia toimintoja. Näistä keskeisin on maan alle rakennettava tapahtuma-areena. Gardenin kokonaisuutta suunnitellaan rakennettavaksi tapahtuma-areenan yhteyteen siten, että alueelle tulisi ravintola-, majoitus ja kuntoilupalveluita sekä ruokakauppa.

Vanha jäähalli tulisi saneerata palloilu- ja monitoimiareenaksi ja sillä voi olla mahdollisuus tukea myös rakennettavan pääareenan tapahtumakäyttöä. Jäähallin myynnistä tai muusta luovuttamisesta hankkeelle neuvotellaan ja päätetään erikseen.

Kaupunginhallitus edellyttää, että alueelle sijoitettavat välttämättömät tekniset rakennelmat suunnitellaan mahdollisimman hyvin luontoon ja maisemaan sulautuviksi. Jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa on pyrittävä minimoimaan rakentamisen aiheuttamat haitat alueen jalkapallotoiminnalle sekä varausalueen ympäröivien kiinteistöjen muille käyttäjille.

Lisäksi kaupunginhallitus haluaa kaupungin liikuntapalvelulta selvityksen kaupungin käyttötalouteen aiheutuvista kustannuksista, mikäli jäähalli ja sen harjoitushalli eivät enää ole nykyhinnoilla kaupungin ja seurojen käytettävissä.

Helsinki Garden -hankkeen suunnitteluvarauksesta Töölön Eläintarhan alueella Projekti GH Oy:lle päätettiin toukokuussa 2015. Varauksensaaja on suunnitellut sekä liikenneyhteyksiä että maanalaisia osia arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta. Suunnittelun edetessä on todettu, että varauksen aluerajausta on syytä tarkistaa asemakaavoituksen saamiseksi eteenpäin.

Varauspäätöksen muutosesitystä on valmisteltu yhteistyössä ympäröivien kiinteistöjen omistajien ja niiden toiminnanharjoittajien, Jääkenttäsäätiön, Stadion-säätiön ja HJK:n kanssa.

Hernesaareen osayleiskaava

Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan osayleiskaavan, joka koskee Hernesaarta ja sitä ympäröiviä vesialueita Matalasalmenkuja eteläpuolella. Kaavaratkaisu mahdollistaisi asemakaavoituksen kautta asumisen ja työpaikkojen sekä satama- ja puistoalueiden sijoittamisen Hernesaareen. Kaavassa on osoitettu risteilyaluksille kahden nykyisen laituripaikan lisäksi yksi uusi laituripaikka. Venesatamaan suunnitellaan veneiden huoltoon ja säilytykseen liittyviä toimintoja sekä vierasvenesatamaa.

Hernesaaren itärantaan on suunniteltu Merisataman ja Eiranrannan jatkeeksi rantapuisto, jossa on lähiliikuntapalveluita ja vesiurheilukeskus. Tavoitteena on alueen kehittyminen Helsingin kantakaupungin matkailu- ja vapaa-ajan palveluiden merelliseksi keskittymäksi. Alueelle etsitään uusia ja omaperäisiä kaupunkiasumisen ratkaisuja.

Osayleiskaava-alueen nykyisen maa-alueen pinta-ala on noin 33 hehtaaria. Lopullisen päätöksen osayleiskaavasta tekee kaupunginvaltuusto.

