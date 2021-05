Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli HUS:n ja HSL:n ajankohtaiskatsaukset

MEDIAKUTSU: Sittenkin töihin! – maahan muuttaneiden naisten työllistymistä tukenut hanke päättyy 7.5.2021 12:00:00 EEST | Kutsu

Helsingin kaupungin työllisyydenhoidon koordinoima Women to Work -hanke (ESR) on päättymässä. Hankkeessa on vuosina 2019–2021 ohjattu yli 200 osallistujaa intensiivisesti ja omakielisesti osallistujien lähtötilanne huomioiden. Hanke oli suunnattu naisille, jotka puhuvat äidinkielenään somalia, arabiaa tai venäjää tai pärjäävät selkosuomeksi. Tervetuloa Helsingin kaupungin Women to Work -hankkeen loppuwebinaariin 18.5. klo 9–12.