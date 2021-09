Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli useita ajankohtaiskatsauksia

Uusi Helsinki Education Hub tekee oppimisen ja koulutuksen ideoista innovaatioita 20.9.2021 11:10:00 EEST | Tiedote

Helsinki avaa 23. syyskuuta uuden Helsinki Education Hubin. Oppimis- ja koulutusala on kasvussa maailmanlaajuisesti ja Helsinki Education Hub haluaa edistää oppimis- ja koulutusteknologian kasvuyrittäjyyttä. Tavoitteena on yhdistää oppimisen ja koulutuksen start up -yritykset, suomalainen pedagoginen osaaminen ja akateeminen tutkimus, jotta voidaan synnyttää uusia innovaatiota, edistää opetusteknologia-alan yrittäjyyttä ja luoda uutta liiketoimintaa. Samalla Helsingistä halutaan tehdä oppimisen pääkaupunki.