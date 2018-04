Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston päätökset 23.4.2018

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kokoontui maanantaina 23.4.2018. Konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle Kiinteistö Oy Kaapelitalon pääomittamista 3,36 miljoonalla eurolla Tanssin talo -hanketta varten vuodelle 2018. Tanssin talo rakennetaan Ruoholahteen Kaapelitalon yhteyteen.

Uudisrakennushankkeen kokonaiskustannukseksi arvioidaan 27 miljoonaa euroa. Tanssin taloa rahoittaa pääasiassa Jane ja Aatos Erkon säätiö (15 miljoonaa euroa). Valtio ja kaupunki rahoittavat hanketta yhtä suurin summin (6 miljoonaa euroa kummatkin).

Tanssin talon tavoitteena on vaalia suomalaista tanssitaidetta. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tänä vuonna. Tanssin talon suunniteltu valmistumisvuosi on 2020.

Konsernijaosto sai myös tiedoksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsauksen.

Kokouksen päätöstiedote on julkaistu hel.fi-nettisivuilla. Konsernijaoston puheenjohtajana toimii pormestari Jan Vapaavuori.

