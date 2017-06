Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston päätökset

Joka neljännellä helsinkiläisellä koiranomistajalla on kaksi koiraa 15.6.2017 12:30 | Tiedote

Helsingissä on tällä hetkellä arviolta 30 000 koiraa. Koirien määrä Helsingissä on noussut suhteellisesti jopa kaupungin väkiluvun kasvua nopeammin. Joka neljännellä koiranomistajataloudella onkin kaksi koiraa. Suosituin rotukoira on labradorinnoutaja, joskin koirista vielä huomattavasti useampi on sekarotuinen.