Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston päätökset

Marian alueelle jopa 60 000 neliön maailmanluokan startup-kampus – nyt etsitään rohkeita visionäärejä hankkeen toteuttajaksi 29.11.2017 08:00 | Tiedote

Kaksi vuotta sitten Slushissa lanseerattu, nykyään Maria 01:nä tunnettu startup-keskus entisissä Marian sairaalan tiloissa on ollut menestystarina: tulijoita Helsingin ytimessä sijaitsevaan keskukseen on enemmän kuin sinne mahtuu ja alueella on jo 130 toimijaa ja 700 työpaikkaa.