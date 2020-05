Helsingin kaupunginhallituksen päätökset: Tapulikaupunkiin liikuntahallille 1,5 miljoonan euron laina

Kaupunginhallitus myönsi Tapulin Liikuntakeskus Oy:lle noin 1,5 miljoonan euron lainan liikuntahallin rahoittamiseksi. Tapulikaupungin liikuntapuistoon suunniteltuun liikuntahalliin on tulossa kaksi salibandykenttää ja tiloissa on lisäksi mahdollista harrastaa muun muassa futsalia, lentopalloa, voimistelua ja tanssia.

Halliin on suunniteltu myös asiakaspalvelu- ja kahviotilat ja sen kerrosala on noin 3 890 neliömeriä. Rakennustyöt on määrä aloittaa syyskuussa 2020. Kokonaiskustannuksiltaan noin 3,9 miljoonan euron hintainen halli valmistuu tulevan vuoden toukokuussa.

Kaupungin lainan lisäksi Tapulin Liikuntakeskus hakee hanketta varten 750 000 euron investointiavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja rahoittaa sitä 1,2 miljoonan euron pankkilainalla sekä 400 000 euron omalla pääomalla.

Liikuntahallin pääasiallisia käyttäjiä tulevat olemaan paikalliset urheiluseurat ja yksittäiset harrastajat sekä koulut.

Jalkapallokentälle uusi tekonurmi

Kaupunginhallitus hyväksyi myös jatkoa maa-alueen vuokraamiseen Tapulikaupungista. Mosan jalkapallokenttä Oy haluaa pidentää voimassaolevaa vuokrasopimustaan voidakseen hakea aluehallintovirastolta investointiavustusta tekonurmipintaisen jalkapallokentän uusimiseen. Avustuksen saamisen ehtona on vähintään 15 vuoden sopimus maa-alueen hallinnasta. Uusi pitkäaikainen vuokrasopimus korvaa nyt voimassa olevan sopimuksen.

Kaupungin yli 54 miljoonan tuki peritään takaisin

Kaupunginhallitus päätti Euroopan komission päätöksen velvoittamana ja eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annetun lain nojalla periä takaisin kaupungin myöntämän tuen, jonka yhteismäärä on noin 54 miljoonaa euroa. Tuki ja tukimääristä perittävä korko peritään takaisin ensisijaisesti Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:ltä. Siltä osin kuin tukea ja tukimääristä perittävää korkoa ei saada perittyä Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:ltä, ne peritään Helsingin Bussiliikenne Oy:ltä. Päätöksen perusteluista ja taustoista lisää tietoa kaupunginhallituksen esityslistalta.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

