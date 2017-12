Helsingin kaupunginhallituksen päätökset

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Helsingin Musiikkitaloon sijoitettavien urkujen hankintaa koskevan yhteistyösopimuksen. Säveltäjä Kaija Saariaho lahjoittaa Helsingin Musiikkitalon säätiölle miljoona euroa konserttiurkujen hankkimiseksi Musiikkitalon suureen konserttisaliin.

Urkuhanke on mahdollista toteuttaa lahjoituksen ja Musiikkitalon taustatahojen, eli Opetus- ja kulttuuriministeriön, Yleisradion ja Helsingin kaupungin sekä merkittävien suomalaisten säätiöiden rahoituksella edellyttäen, että kaikki taustatahot hyväksyvät hanketta koskevan yhteistyösopimuksen.

Helsingin kaupungin osuus noin 4,2 miljoonan kokonaiskustannuksista on 500 000 euroa.

Musiikkitalon suureen konserttisaliin oli alun perin tarkoitus sijoittaa myös konserttiurut, ja niille on varattu paikka konserttisalin etuosassa. Korkealaatuisten konserttiurkujen puute on rajannut konserttisalin ohjelmistoa. Viimeisten vuosien aikana myös muualla Euroopassa on toteutettu useita merkittäviä urkuhankkeita.

Musiikkitalon säätiö on vastannut hankkeen alkuvaiheen valmistelusta, sekä asettanut hankkeelle ohjausryhmän ja asiantuntijaryhmän. Asiantuntijaryhmässä ovat edustettuina Suomen parhaat urkuasiantuntijat. Lisäksi ryhmä kuulee merkittäviä kansainvälisiä urkuasiantuntijoita sekä Musiikkitalon konserttisalin akustiikasta konsulttina vastannutta Yasuhisa Toyotaa.

Kaupunginhallituksen päätös on ehdollinen niin kauan kunnes opetus- ja kulttuuriministeriö, Yleisradio Oy, Helsingin Musiikkitalon säätiö, Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a ja Helsingin Musiikkitalo Oy ovat osaltaan hyväksyneet yhteistyösopimuksen saman sisältöisenä.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 11.12.20167 myös Kruununhaan yläasteen koulun perusparannuksen hankesuunnitelman sekä 764 500 euron suuruisen sijoituksen tekemisen Stadionsäätiö sr:n perusparannusrahastoon käytettäväksi Olympiastadionin

uudistamis- ja perusparannushankkeeseen.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ovat luettavissa täällä.

Kaupunginhallitus pitää ylimääräisen kokouksen keskiviikkona 13.12.2017 sosiaali- ja terveysministeriölle annettavan lausunnon täytäntöönpanoa varten. Kaupunginvaltuusto käy samana päivänä periaatekeskustelun lausunnosta, joka koskee hallituksen esitysluonnosta asiakkaan valinnanvapauslaista sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Casper Almqvist

Tiedottaja

Kaupunginkanslia

040 1879829

casper.almqvist@hel.fi