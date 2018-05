Helsingin kaupunginhallituksen päätökset

Tarkastuslautakunta: Helsingissä on edelleen tuhansia asunnottomia 17.5.2018 12:09 | Tiedote

Helsingin tarkastuslautakunta käsitteli vuoden 2017 arviointikertomuksessaan muun muassa asunnottomuutta, saattohoitoa, rakennushankkeiden toteutumista sekä hankintojen ohjausta ja valvontaa. Arviointikertomuksessa käsitellään yhteensä 17 aihetta ja esitetään 45 suositusta. - Svenskspråkig pressmeddelande finns i bilagan. - Press release in English is an attachement.