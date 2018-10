Helsingin kaupunginhallituksen päätökset

Kaupunginhallitus keskusteli muun muassa Östersundomin yhteisestä yleiskaavaehdotuksesta ja kaupunginhallituksen lausunnosta maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.10.2018 esittää kaupunginvaltuustolle Östersundomin yhteisen yleiskaavaehdotuksen.

Östersundomin yhteinen yleiskaava avaa pääkaupunkiseudulle uuden laajentumissuunnan itään. Kaava mahdollistaa asuntojen rakentamisen n. 80 000–100 000 uudelle asukkaalle ja n. 15 000–40 000 uutta työpaikkaa kaava-alueella. Samalla kaava osoittaa mittavia alueita virkistykseen, ulkoiluun ja luonnonsuojeluun. Kaava perustuu tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään, jonka rungon muodostaa itämetron jatkaminen Mellunmäestä Sipoon Majvikiin. Kaavan toteuttaminen edellyttää metroyhteyden sitovaa toteuttamispäätöstä.

Kaava-alueen pinta-ala on 44,5 km², josta maa-aluetta on n. 39 km². Rakentamisalueita kaavaehdotuksessa on noin 19 km², viheralueita noin 12 km² ja luonnonsuojelualueita noin 4 km².

Rakentamisalueet muodostavat rannikon suuntaisen taajamarakenteen, joka rajoittuu pohjoisessa Sipoonkorven kansallispuistoa reunustavaan metsäalueeseen ja etelässä mereen sekä Mustavuoren ja Östersundomin lintuvesien Natura- ja luonnonsuojelualueisiin. Luontoalueita yhdistävät pohjois-eteläsuuntaiset viherkäytävät jakavat taajamarakenteen osiin.

Tehokkain rakentaminen sijoittuu meren ja Porvoonväylän väliselle vyöhykkeelle metroasemien, Uuden Porvoontien ja uuden pääkadun yhteyteen. Pääosa tästä ydinalueesta on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi ja kerrostalovaltaiseksi alueeksi. Sakarinmäen ja Majvikin alueella kerrostalovaltainen alue ulottuu meren rantaan. Sakarinmäestä kehittyy seudullisesti merkittävä keskus. Metrovyöhykkeestä etäämpänä sijaitsevat alueet ovat kaupunkipientalo- ja pientalopainotteisia alueita, jotka kytkeytyvät metrokeskuksiin liityntäliikenteellä.

Yleiskaava osoittaa mittavia alueita virkistykseen, ulkoiluun ja luonnonsuojeluun. Virkistys- ja viheralueiden osuus kaavan maapinta-alasta on n. 30 % ja niiden osuus kaavan kokonaispinta-alasta, selvitysalue ja luonnonsuojelualueet mukaan luettuna on n. 40 %. Kaava-alueen viheralueverkosto muodostuu laajoista yhtenäisistä viheralueista ja niitä yhdistävistä kapeammista vihersormista, jotka myötäilevät purolaaksoja. Viheralueverkosto turvaa ekologisten yhteyksien säilymisen Mustavuoren, Östersundomin lintulahtien sekä Sipoonkorven kansallispuiston välillä. Tärkein etelä-pohjoissuuntainen yhteys liittyy laajaan viheraluekokonaisuuteen, joka ulottuu Uutelasta ja Vartiokylänlahdelta Mustavuoren ja Länsisalmen kautta Sipoonkorpeen muodostaen yhden Helsingin seudun vihersormista.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti asiasta ehdotuksen mukaiseksi ja esitys etenee kaupunginvaltuustoon.

Käsittelyn aikana äänestettiin valtuutettu Arhinmäen valtuutetun Honkasalon tukemana tekemästä vastaehdotuksesta. Vastaehdotus hävisi äänestyksessä eikä hyväksytty.

Paavo Arhinmäki olisi halunnut lisätä Päätösesityksen loppuun kappaleen kaksi jälkeen lisätään uusi kappale (2a):

"Kaupunginhallitus toteaa, että jatkosuunnittelussa arvokkaiden luontokohteiden suojelulle annetaan erityistä painoarvoa ja luontoarvojen turvaaminen arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja yhteisvaikutukset huomioiden."

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Vastaehdotus 1 / Arhinmäki Paavo

JAA: 8, EI: 7, Tyhjiä: 0, Poissa: 0

JAA: Koulumies Terhi, Pakarinen Pia, Raatikainen Mika, Razmyar Nasima, Rydman Wille, Sazonov Daniel, Sevander Tomi, Vapaavuori Jan

EI: Arhinmäki Paavo, Honkasalo Veronika, Kivekäs Otso, Ohisalo Maria, Oskala Hannu, Rantala Marcus, Vesikansa Sanna

Lausunto runkoverkosta jäi pöydälle

Kaupunginhallituksella on tarkoitus antaa lausunto liikenne- ja viestintäministeriö luonnoksesta asetuksesta joka määrittelisi maanteiden ja rautateiden runkoverkon palvelutasoa. Wille Rydman esitti asian jättämistä pöydälle.

Päätös:

Asia jäi pöydälle

