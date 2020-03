Helsingin kaupunginhallituksen päätökset

PRESS INVITATION / MEDIAKUTSU: Mayor’s coronavirus situation info in English on 31. March at 5:30 pm / Pormestarin info koronavirustilanteesta 31.3. kello 17.30 englanniksi 30.3.2020 15:53:15 EEST | Tiedote

Mayor Vapaavuori's info will cover the current coronavirus situation and responses in Helsinki. The live stream will be in English. / Pormestari Jan Vapaavuori kertoo suorassa lähetyksessä 31. maaliskuuta kello 17.30 ajankohtaista tietoa liittyen koronavirustilanteeseen Helsingissä. Lähetys toteutetaan englanninkielisenä.