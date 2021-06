Helsingin kaupunginhallitus esittää Niskalan arboretumin luonnonsuojelualueen perustamista

Pride-viikon pääyhteistyökumppani Helsingin kaupunki liputtaa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolesta – kaupungintalo on Pride House 28.6.2021 09:20:04 EEST | Tiedote

Suomen suurinta ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtumaa Helsinki Pride -viikkoa vietetään 28.6.−4.7.2021. Helsingin kaupunki on Helsinki Pride -viikon pääyhteistyökumppani ja kaupungintalo on viikon päätapahtumapaikka Pride House. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolesta liputtava Helsinki on hakenut Rainbow Cities -verkoston jäseneksi.