Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelman

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 14.6. SECAP-sopimuksen, jossa sitoudutaan vähentämään kasvihuonepäästöjä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Hyväksyessään Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelman vuonna 2018 kaupunginhallitus päätti samalla, että Helsinki liittyi uudistettuun Euroopan unionin kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen Covenant of Mayors for Climate & Energy (SECAP). Siinä sitoudutaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Euroopan unioni on tiedostanut, että kaupungit ovat ratkaisevassa asemassa ilmastotavoitteiden toteuttamisessa käytännössä. Kaupunkien sitouttamiseksi Euroopan komissio julkaisi lokakuussa 2015 kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen, joka on jatkoa Euroopan komission vuonna 2008 perustamalle kaupunginjohtajien ilmastosopimukselle (Covenant of Mayors, CoM).

Sopimus on perustamisestaan lähtien tunnustettu EU:n keskeiseksi välineeksi eurooppalaisen energiajärjestelmän muutoksen vauhdittamiseksi sekä energian toimintavarmuuden parantamiseksi.

Lainoja urheilukenttiä hoitaville yhtiöille

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan myös lainoista Mosan Wembley Oy:lle Tapanilan urheilukentän huoltorakennuksen ja katsomoiden rakentamisen sekä pysäköintialueiden kunnostamisen rahoittamiseksi. Helsinki Stadion Management Oy:lle myönnettiin laina Töölön pallokenttäalueella sijaitsevan Pallokenttä 5:n jalkapallokentän tekonurmen uusimiseen.

Myös Mailapelikeskus Oy:lle myönnettiin lainaa Suutarilaan sijoittuvan urheiluhallin rakentamisen rahoittamiseksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kansliapäällikölle maksetaan valtuustokauden tavoitteiden toteutumisen perusteella yhden kuukauden palkan suuruinen tulospalkkio laskettuna maksuajankohdan palkasta.

