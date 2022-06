Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavan toteuttamisohjelman 2022

Yleiskaavan toteuttamisohjelma on Helsingin yleiskaavan 2016 ja Helsingin yleiskaavakokonaisuuden huomioiva maankäytön jatkosuunnittelua ja yleiskaavaa tarkentavan suunnittelun painopisteitä ajoittava ohjelma. Toteuttamisohjelmapäivitys on ensimmäinen, ja se päivittää vuoden 2017 toteuttamisohjelman. Toteuttamisohjelma on voimassa seuraavaan päivitykseen saakka, joka ajoittuu valtuustokaudelle 2025–2029.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että yleiskaavan toteuttamisohjelma tarkistetaan valtuustokausittain kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä.

Yleiskaavan toteuttamisohjelma ohjaa, ohjelmoi ja kohdistaa maankäytön ja liikenteen suunnittelua yhdessä siten, että tavoite raideliikenteen verkostokaupungista ja kantakaupungin laajenemisesta voidaan toteuttaa.

Vuoden 2021 tilinpäätös etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksen. Kaupungin tilikauden tulos oli 349,6 miljoonaa euroa eli 223,6 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Viime vuosia tarkastellen vuoden 2021 tulos oli keskimääräistä tasoa, mutta suhteutettuna toteutuneeseen investointitasoon jonkin verran aikaisempia vuosia heikompi.

Kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöstä kokouksessaan 22. kesäkuuta.

Kaupunginhallitus hyväksyi lisäksi kolme lausuntoa valmisteilla olevin lakeihin. Kokouksessa hyväksyttiin lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevasta lakiuudistuksesta sekä lausunto sisäministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi valtakunnallisista tavoitteista pelastustoimen järjestämiselle vuosille 2023–2026. Kolmas lausunto oli lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esityksestä liittyen kotoutumisen edistämiseen.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.

