Helsingin kaupunginhallitus myönsi yleisavustuksia ja asukasosallisuuden avustuksia vuodelle 2020

Helsinki mukaan Bloombergin Partnership for Healthy Cities -verkostoon – tavoitteena lisätä koululaisten turvallista ja aktiivista liikkumista 13.12.2019 08:55:23 EET | Tiedote

Helsinki on liittynyt kansainväliseen Partnership for Healthy Cities -verkostoon, joka on sitoutunut ehkäisemään tarttumattomia sairauksia, kuten syöpää ja diabetesta, vaikuttamalla elintapoihin ja -ympäristöihin. Verkoston jäsenkaupungit valitsevat ensi vuoden ajaksi oman kehittämiskohteensa. Helsinki haluaa omassa hankkeessaan edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia parantamalla koulumatkaturvallisuutta, jotta yhä useampi lapsi ja nuori valitsee kävelyn tai pyöräilyn päivittäiseksi liikkumistavaksi kouluun.