Helsingin kaupunginhallitus päätti jälleen mahdollistaa toimielinten etäkokoukset

Helsinki on turvallisen matkailun edelläkävijä 24.11.2021 13:00:00 EET | Tiedote

Helsinki haluaa olla maailman kestävin ja älykkäin matkailukohde. Covid-19 pandemia on haastanut matkailutoimijoita ennennäkemättömällä tavalla ja turvallisuus on noussut esiin yhä tärkeämpänä osana tulevaisuuden vastuullista matkailua. Turvallisuuden edistämiseksi Helsinki on yhdessä laajan kumppaniverkoston kanssa kehittänyt uuden matkailun turvallisuuden alueellisen johtamisen mallin.