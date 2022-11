Helsingin kaupunginhallitus päätti lahjoittaa ensihoitoyksikköjä Ukrainan pelastustoimelle

Kaupunginhallitus päätti lahjoittaa Ukrainan pelastustoimelle Helsingin kaupungin pelastuslaitokselle tarpeettomiksi jääneet viisi ensihoitoyksikköä. Lahjoituksen arvo yhteensä on noin 60 000 euroa.

Pelastuslaitos sai käyttöönsä viime kesänä uusia ensihoitoyksiköitä eli ambulansseja. Ensihoitoyksiköiden elinkaari pelastuslaitoksella on noin kolme vuotta, jonka jälkeen ne toimivat varayksikköinä 3–5 vuotta. Lahjoitettavat ambulanssit ovat vuosien 2016 ja 2014 vuosimallia. Ne ovat tähän saakka toimineet varayksikköinä ja ovat nyt uusien ensihoitoyksiköiden myötä jäämässä tarpeettomiksi.

Pelastuslaitos on huoltanut, kunnostanut ja varustanut kyseiset ensihoitoyksiköt lahjoitettavaksi Ukrainan pelastustoimen käyttöön.

Määräraha kaupungin henkilöstön liikunta- ja kulttuurietuun

Kaupunginhallitus päätti myöntää määrärahan vuoden 2022 talousarviosta henkilöstön liikunta- ja kulttuuriedun toteuttamiseen. Edulla halutaan edistää henkilöstön hyvinvointia ja vahvistaa henkilöstön pito- ja vetovoimaa.

Tarjottava etu on verovapaa ja sen arvo on enintään 200 euroa työntekijää kohden. Edun arvo on sidoksissa yhtäjaksoisesti kertyneen palvelussuhteen kestoon. Etua voi käyttää liikunta- ja kulttuuripalveluihin oman mieltymyksen mukaisesti.

Maisa Hopeakunnas

Viestintäasiantuntija

Helsingin kaupunginkanslia

P. 09 310 27 821

maisa.hopeakunnas@hel.fi