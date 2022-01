Helsingin kaupunginhallitus sinetöi osaltaan Pasilan Keskitornialueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun voittajan

Vajaa puolet Helsingin työpaikoista soveltuu hyvin etätyöhön 27.1.2022 09:32:42 EET | Tiedote

Etätyötä tekevien osuus on jo pitkään kasvanut Suomessa, ja koronapandemian vaikutukset ovat vauhdittaneet kasvua entisestään. Kaikkiin ammatteihin etätyö ei kuitenkaan sovellu. Helsingin työpaikoista arviolta 45 prosenttia soveltuu hyvin etätyöhön, ja näitä töitä on erityisen paljon kantakaupungissa ja sen lähiympäristössä. Helsingissä on selvästi enemmän etätyöhön soveltuvia työpaikkoja kuin koko maassa keskimäärin. Kaupunginkanslian uudessa tutkimusartikkelissa Etätyötä jatkossakin – mutta kenelle ja missä? tarkastellaan etätyöhön soveltuvien työpaikkojen määriä ja sijoittumista erityisesti Helsingissä, sekä vertaillaan Helsingin tilannetta muuhun pääkaupunkiseutuun ja suurimpiin kaupunkiseutuihin.