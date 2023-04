Helsingin kaupunginhallitus varasi alueen jääurheilukeskukselle Myllypuroon

Myllypuron jääurheilukeskus Oy:n tarkoituksena on rakentaa jääurheilun monitoimihalli, johon sisältyisi muun muassa 400 metriä pitkä pikaluistelurata, kaksi jääkiekkokaukaloa, noin 2000 hengen istumakatsomo, juoksurata ja muita tiloja.

Valmistuessaan jääurheilukeskus olisi esteetön liikuntapaikka, josta löytyisi tiloja huippu-urheilijoille, harrastajille sekä vapaa-ajan liikkujille. Keskuksen myötä Suomessa olisi ensimmäistä kertaa mahdollista harrastaa pikaluistelua sisätiloissa ja järjestää lajin kansainvälisiä arvokilpailuja. Keskuksen jääkentät toisivat puolestaan lisää jääkapasiteettia taitoluistelijoille ja juniorijääkiekkoilijoille.

Suvilahden tapahtuma-alueen kaavaratkaisu etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle Kalasataman Suvilahden tapahtuma-alueen asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Kaavaratkaisu koskee tehdaskorttelialuetta, joka sijaitsee Suvilahdessa Kalasataman keskuksen ja entisen kaasutehtaan RKY-alueen (valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö) välissä.

Alueelle on suunniteltu tapahtumakortteli ja sen eteläpuolelle Kaasutehtaankentän tapahtuma-alue erilaisten kulttuuri- ja urheilutapahtumien käyttöön. Leonkadun, Koksikadun, Vilhonvuorenkadun ja uuden Kaasutehtaankadun rajaamalle alueelle on suunnitteilla tapahtumatilaa sekä toimisto-, hotelli-, ravintola- ja liiketiloja sisältävä kortteli. Alueen suunnitteluvaraus on voimassa 31.12.2024 asti.

Asia etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Toimialajohtajien virkoja hakumenettelyyn

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkansliaa käynnistämään julkisen hakumenettelyn sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan sekä kulttuurin ja vapaa-alan toimialajohtajien virkojen täyttämiseksi.

Toimialajohtajan tehtävänä on johtaa toimialansa toimintaa ja hallintoa. Hän toimii esittelijänä toimialan lautakunnassa ja työskentelee toimialaan kuuluvien palvelukokonaisuuksien johtajien sekä toimialan hallintojohtajan esihenkilönä. Johtajat nimitetään enintään 7 vuoden määräajaksi.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla.

