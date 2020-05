Helsingin kaupunginkirjaston palvelut normalisoituvat 1.6. alkaen – kesällä pääsee myös viikonloppuisin kirjastoon

Museum of Becoming etsii uudenlaisia tapoja ajatella ihmistä 27.5.2020 08:30:36 EEST | Tiedote

Gustafsson&Haapoja on kirjailija-dramaturgi Laura Gustafssonin ja kuvataitelija Terike Haapojan yhteistyöhanke. Vuonna 2012 alkaneessa taiteilijakaksikon yhteistyössä tutkitaan historiaa ja yhteiskuntaa ei-ihmiskeskeisyyden näkökulmasta. Työskentelyssään Gustafsson&Haapoja on purkanut mm. ihmisen ja eläimen käsitteitä sekä niiden kytkeytymistä rodullistamiseen, seksismiin ja muihin yhteiskunnallisen ulossulkemisen mekanismeihin. Museum of Becoming on kolmen teoksen kokonaisuus, jossa etsitään uudenlaisia tapoja ajatella ihmistä. Teoksissa pohditaan ihmisen suhdetta omaan yhteisöönsä, ympäristöön ja toisiin lajeihin.