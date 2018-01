Helsingin kaupunginmuseo teki jälleen kävijäennätyksen

Helsingin kaupunginmuseon museoperheeseen kuuluvissa museoissa kävi vuonna 2017 yhteensä 433 969 museovierasta. Suurimman kävijämäärän, 362 631, keräsi Senaatintorin kulmalla sijaitseva Helsingin kaupunginmuseo. Kulunut vuosi oli museolle jo toinen kaikkien aikojen ennätysvuosi peräkkäin.

Helsingin kaupunginmuseon museoperheeseen kuuluvissa museoissa – Helsingin kaupunginmuseossa, Hakasalmen huvilassa, Työväenasuntomuseossa, Ruiskumestarin talossa ja Ratikkamuseossa – jatkettiin vuonna 2017 ennätystehtailua. Kaikkien Helsingin kaupunginmuseoon kuuluvien museoiden yhteenlaskettu kävijämäärä vuodelta 2017 oli 433 969. Kokonaiskävijämäärä kasvoi lähes kymmeneksellä vuodesta 2016, jolloin taas tuplattiin aiemman ennätysvuoden 2010 kävijämäärä.

Senaatintorin kulmalla sijaitseva Helsingin kaupunginmuseo keräsi vuoden loppuun mennessä 362 631 kävijää. Toinen aukiolovuosi 2017 toi lähes 50 000 kävijän lisäyksen avajaisvuoden kävijämäärään nähden. Tällä hetkellä kaupunginmuseossa voi vierailla Helsingin valitut palat -näyttelyssä, Lasten kaupungissa, virtuaalielämys Aikakoneessa sekä Helsexinki-näyttelyssä, joka on esillä 28.1.2018 asti. Museon sisäpihoilla hohtavat 10.1.2018 asti Alexander Reichsteinin sekä Willem Heefferin ja Jussi Karjalaisen valoteokset.

Kävijämäärillä juhli myös huhtikuun lopulla 2017 avattu Helsinkikuvia.fi-palvelu, jossa tällä hetkellä yli 48 000 valokuvaa museon kokoelmista on kenen tahansa käytettävissä maksutta. Kaupunginmuseo oli ensimmäinen suomalainen museo, joka avasi koko digitoidun valokuvakokoelmansa korkearesoluutioisena vapaaseen käyttöön.Vuodenvaihteeseen mennessä palvelu saavutti lähes 300 000 käyntiä.

Hienon vuoden kruunasivat museon saavuttamat merkittävät palkinnot. Kaupunginmuseo valittiin vuonna 2017 sekä Suomen Vuoden museoksi että Museums + Heritage Awards -kilpailun kansainvälisen sarjan voittajaksi. Lisäksi museo on yksi European Museum of the Year -kisan finalisteista. Palkinnot jaetaan toukokuussa 2018 Varsovassa. Museo voitti myös Quality Innovation Award -kisan julkisen sektorin palveluinnovaatioiden sarjan ensimmäisenä museona koskaan.

Suuren osan vuodesta kiinni olleessa Hakasalmen huvilassa kävi vuoden 2017 aikana 22 044 kävijää. Loppuvuoden tapaus huvilassa on ollut 100 ja rapiat -valokuvanäyttely, joka koostuu seitsemän satavuotiaan helsinkiläisen haastatteluista ja valokuvataiteilija Vesa Tynin koostamista näyttävistä muotokuvakollaaseista. Sadan vuoden aikana tapahtuneita suuria yhteiskunnallisia muutoksia tarkastellaan myös kotialbumikuvien ja muiden vanhojen valokuvien kautta. Näyttely on auki 25.3.2018 asti.

Kruununhaan kivitalojen kätköissä sijaitseva piskuinen Ruiskumestarin talo avattiin pitkän kiinniolon jälkeen kesällä 2017. Kantakaupungin vanhimman puutalon ilmapiiriä kävi aistimassa vuodenvaihteeseen mennessä 10 260 vierasta. Etenkin joulukausi sai väen liikkeelle – talo on monelle joulunajan vakiokohde. Ruiskumestarin talo on auki 7.1.2018 asti ja sulkeutuu sen jälkeen kevään ajaksi.

Linnanmäen kainalossa sijaitsevan Työväenasuntomuseon kävijämäärä oli 6 308. Museo on auki keväästä syksyyn. Töölössä kulttuuritehdas Korjaamolla toimiva Ratikkamuseo puolestaan keräsi 32 726 museovierasta. Kaikkiin Helsingin kaupunginmuseon museoihin on aina vapaa pääsy.