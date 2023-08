Helsingin kaupunginmuseon sisäpiha muuntautuu lumoavaksi ulkoilmaelokuvateatteriksi

Lumoava leffapiha saapuu kaupunginmuseon Falkmanin pihalle 18.–19. elokuuta. Viidettä kertaa järjestettävässä tapahtumassa esitetään neljä klassikkoelokuvaa. Ohjelmistossa on mukana Aki Kaurismäen kulttileffa Calamari Union (1985), Mika Kaurismäen omaleimainen rikosdraama Rosso (1985), Spike Leen ylistetty läpimurto-ohjaus Do the Right Thing – Kuuma päivä (1989) sekä yleisön toiveesta Michael Curtizin ikoninen rakkaustarina Casablanca (1942). Elokuvat esitetään 35 mm:n filmikopioilta vanhanajan analogisella filmiprojektorilla.

”Falkmanin piha on kuin entisaikojen elokuvateatteri: tunnelmallinen, ajaton ja riittävän pitkä. Konehuone on sijoitettu toisen kerroksen ateljeehen, jossa yleisö pääsee myös tutustumaan projektoriin Taiteiden yönä”, kertoo Helsingin Studiopalvelujen koneenkäyttäjä Jyrki Tenni. ”Käytössämme on lähes 100 vuotta käytössä ollutta tekniikkaa, ja haluamme välittää filmitekniikan osaamista seuraaville sukupolville. Kesäillan hämärtyessä elokuvat piirtyvät kankaalle ”valon ja varjon leikkinä”, kuten Peter von Bagh sanoi.”

Liput maksavat 10 euroa ja ovat myynnissä kaupunginmuseon verkkosivuilla. Näytöksiin myydään myös ovelta lippuja, mikäli näytökset eivät ole ennakkoon loppuunmyytyjä. Anniskelusta vastaa El Fant Coffee & Wine Bar.

Taiteiden yönä pääsymaksutonta ohjelmaa kaupunginmuseossa, Hakasalmen huvilassa ja Ruiskumestarin talossa

Taiteiden yö levittäytyy ympäri Helsinkiä torstaina 17. elokuuta. Kaupunginmuseon Falkmanin pihalla katsellaan vanhoja Helsinki-aiheisia dokumentteja ja mainoksia, ja loppuillasta nähdään Aki Kaurismäen elokuva Tulitikkutehtaan tyttö (1990) 35 mm:n filmikopiolta. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua konehuoneeseen klo 19–22, ja museon näyttelyt ovat avoinna klo 23 asti.

Hakasalmen huvilan Jörn Donner – Matkalla 1951–68 -näyttelyyn on vapaa pääsy klo 17–22. Jörn Donnerin matkavalokuviin voi tutustua klo 18 alkaen tietokirjailija Tuula Kousan pitämällä kuraattoriopastuksella. Klo 19–21.30 huvilan takapihan terassilla pidetään konsertti, jossa kuullaan musiikkia Donnerin matkakohteista. Lavalle nousevat intialaisen musiikkikulttuurin eri puolia tulkitseva Trio Sahrami, calypsoa, sambaa, bossa novaa ja jazzia yhdistelevä TI Boyz from Brasil sekä Länsi-Afrikan rikkaasta musiikkiperinteestä ammentavaa musiikkia esittävä Faso Kan.

Ruiskumestarin taloon voi tutustua Taiteiden yönä klo 21 asti. Museon pihalla tutustutaan laulujen rooliin suomalaisuuden myyttien rakentamisessa. Kansallisen heräämisen aikaan 1800-luvulla runoilijoiden isänmaalliset säkeet saivat usein sävelasun ja kansanlauluja muokattiin niin salonkeihin kuin kouluihin sopiviksi. Kertojana toimii Helsingin kaupunginmuseon tutkija Jere Jäppinen, jonka johdolla yleisö pääsee laulamaan esiteltyjä lauluja. Lisäksi kaikenikäiset voivat saapua non-stop-työpajaan kokeilemaan piirustamista 1800-luvun tapaan museon kammarissa.

Lumoava leffapiha

Pe–La 18.–19.8. klo 20–00

Falkmanin piha (Katariinankatu 3)

Liput 10 € / elokuva

Katso lisätiedot

Kaupunginmuseon Taiteiden yö

To 17.8. klo 19–00

Falkmanin piha (Katariinankatu 3)

Vapaa pääsy

Katso lisätiedot

Hakasalmen huvilan Taiteiden yö: Musiikkia ja tarinoita Donnerin matkoilta

To 17.8. klo 17–22

Mannerheimintie 13b

Vapaa pääsy

Katso lisätiedot

Ruiskumestarin talon Taiteiden yö: Lauluin luotu Suomi

To 17.8. klo 18–21

Kristianinkatu 12

Vapaa pääsy

Katso lisätiedot