Helsingin kaupunginmuseossa juhlitaan Helsinki-päivää

Helsinki-päivänä 12. kesäkuuta Helsinki juhlii 468. syntymäpäiväänsä, ja ympäri kaupunkia järjestetään yli sata maksutonta tapahtumaa. Myös kaupunginmuseo osallistuu juhlintaan monipuolisella ohjelmalla.

Muistoja, kuvia ja ääniä Helsingistä

Museon aulassa pidettävissä muistelutilaisuuksissa tunnetut helsinkiläiset kertovat kuvien avulla omaa tarinaansa ja paljastavat itselleen merkityksellisiä paikkoja Helsingissä. Muistelijoina Jussi Raittinen ja Maria Veitola. Muistelujen kuvat ovat peräisin kaupunginmuseon valtavasta kuva-aarteesta, Helsinkikuvia.fi-palvelusta.

Miltä Helsingissä kuulosti 1900-luvun alussa? Millaisista äänistä kaupunkilaiset pitävät? Filosofian tohtori Outi Ampuja esitelmöi Helsingin ääniympäristöstä. Luento käsittelee Helsingin ääniympäristön muuttumista ja sitä, miten kaupunkilaiset ovat arvioineet kaupungin ääniympäristön laatua eri aikoina.

Ääniä Helsingistä -kuuntelukävelyt tarjoavat uuden tavan lähestyä omia tuttuja ympäristöjään kuuntelemalla. Helsinki-päivänä kävellään ja kuunnellaan Helsingin keskustaa kello 10.30 ja 18. Kuuntelukävelyllä harjoitellaan kuuntelemisen taitoa ja pohditaan yhteistä ääniympäristöä. Kuuntelukävelyn järjestää Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö, ja sen ovat suunnitelleet taiteilijat Simo ja Tuike Alitalo. Ilmoittautumiset ennakkoon osoitteeseen kuulumia@gmail.com.

Museossa kävijät voivat hengähtää Helsinki-päivän aikana Oases from HEL -ääni-, video ja tilainstallaatiossa ja uppoutua kaupungin luontokeitaisiin. Aulaan rakennetun teoksen tekijöinä ovat ääni- ja mediataiteilija Mikko H. Haapoja ja kansanmuusikko, musiikkitoimittaja Amanda Kauranne. Installaatioon osallistuu myös tanssija Gesa Piper. Omia kaupunkikeitaita voi myös tallentaa kuvina, ääninä tai karttapisteinä avoimeen karttaan.

Kantakaupungin vanhin paikallaan säilynyt puurakennus, Ruiskumestarin talo, avaa ovensa Helsinki-päivänä kello 12–15. Ruiskumestarin talossa on keskusteluoppaita, ja piharakennuksen kamarissa luetaan 1860-luvun sanomalehtiä ruiskumestarin rouvan kanssa ja päivitellään maailman menoa.

Livemusiikkia Falkmanin pihalla

Helsingin kaupunginmuseon Falkmanin piha avautuu kesäasussaan Helsinki-päivänä. Päivän päätteeksi kello 18 kuullaan helsinkiläisen indiepop-yhtye Karinan keikka. Maaliskuussa debyyttialbuminsa julkaissut määrätietoinen kolmikko on kerännyt lyhyessä ajassa hurjan määrän ylistystä, ja muun muassa Helsingin Sanomien Ilkka Mattila kuvaili viiden tähden arviossaan Karina-albumia yhdeksi hienoimmista kotimaisista esikoisista vuosikausiin. Yhtye kiertää kesän multi-instrumentalisti Minna Koiviston vahvistamana kvartettina.

Puuhaa perheen pienimmille

Falkmanin siiven työpajatilassa askarrellaan Zacharias Topeliuksen syntymän 200-vuotisjuhlan kunniaksi sormi- ja paperinukkeja hänen satujensa ja näytelmiensä hahmoista. Osallistujat pääsevät kokeilemaan miniatyyrisatumaiseman lavastamistakin. Satuteema jatkuu myös Falkmanin ateljeessa kaksikielisessä Topelius-satumaratonissa, jossa voi kuunnella satuja tunnista toiseen.

Perheen pienimmille on museon neljännessä kerroksessa oma keitaansa, jossa he voivat rakennella Kari Delcosin Leikkiä laatoilla -teoksen paloista monenlaisia kuvioita ja rakennelmia. Teos on lainassa EMMA:sta.

Kulttuuriympäristöä ja kaupunkikävelyitä

Helsinki-päivän aikana kuullaan kaupunginmuseon uudesta Adoptoi monumentti -toiminnasta, jossa kaupunkilaisille tarjotaan mahdollisuutta adoptoida muinaisjäännöskohteita ja osallistua oman kulttuuriympäristön vaalimiseen vapaaehtoistyönä. Helsingissä adoptoitaviksi kohteiksi on tarjolla esimerkiksi joitakin ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoitteita.

Päivän aikana järjestetään myös kävelykierroksia. Sodan arki työläiskaupunginosassa -kävelyllä tutustutaan aikalaistarinoiden kautta elämänmenoon Pitkänsillan pohjoispuolella ensimmäisen maailmansodan vuosina. Keisarin Helsinki -kävely pureutuu puolestaan Helsingin pääkaupungiksi rakentumisen ensimmäiseen sataan vuoteen ja sen keskeisiin monumentteihin. Kävelyille tulee ilmoittautua ennakkoon.

Helsinki-päivän ohjelma

9.00 museo avautuu.

9.30 Helsingin ääniympäristö ennen ja nyt -luento

10.30 Ääniä Helsingistä -kävelykierros

10–16 Satumaraton ja työpajoja

13.30 Adoptoi monumentti -toiminnan esittely

14.00 Muistoja Helsingistä, Jussi Raittinen

14.00 Keisarin Helsinki -kävelykierros

14.00 Sodan arki työläiskaupunginosassa -kävelykierros

16.30 Adoptoi monumentti -toiminnan esittely

17.00 Muistoja Helsingistä, Maria Veitola

18.00 Ääniä Helsingistä -kävelykierros

18.00 Indiepop-yhtye Karina esiintyy

19.00 Museo sulkeutuu

Museon näyttelyt ovat avoinna yleisölle koko päivän. Tapahtuman yhteistyötahoja ovat Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö, Pienten Helsinki ja Helsingin kaupunginkirjasto.