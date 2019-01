Helsingin kaupunginmuseossa kolmas ennätysvuosi peräkkäin

Helsingin kaupunginmuseon museoperheeseen kuuluvissa museoissa vieraili vuonna 2018 yhteensä 444 898 kävijää. Kulunut vuosi oli museolle jo kolmas kaikkien aikojen ennätysvuosi peräkkäin.

Helsingin kaupunginmuseon museoperheeseen kuuluvien museoiden – Helsingin kaupunginmuseon, Hakasalmen huvilan, Ruiskumestarin talon ja Ratikkamuseon – yhteenlaskettu kävijämäärä vuodelta 2018 oli 444 898. Työväenasuntomuseo oli suljettuna koko vuoden 2018, mutta on avoinna yleisölle jälleen kesäkauden ajan 4.5.–1.9.2019.

Hakasalmen huvilassa, joka oli remontin vuoksi kiinni kevään ja kesän ajan, vieraili vuoden 2018 aikana 27 558 kävijää. Hakasalmen huvilassa voi nähdä parhaillaan Suruton kaupunki -näyttelyn, joka tarjoaa kurkistuksen 1920-luvun Helsinkiin. Näyttely on auki 1.9.2019 asti.

Vuoden 2018 suurimman kävijämäärän, 364 543, keräsi Senaatintorin kulmalla sijaitseva Helsingin kaupunginmuseo. Kaupunginmuseo sai myös kunniamaininnan kansainvälisessä European Museum of the Year -kilpailussa. Tuomariston perusteluissa mainitaan, että kaupunginmuseo on lämmin, helposti lähestyttävä museo, jossa yhteistoiminta kaupunkilaisten kanssa on otettu tärkeäksi periaatteeksi.

”On hienoa, että kävijöiden määrä on noussut ja vakiintunut kolmessa vuodessa erittäin hyvälle tasolle. Näyttää siltä, että helsinkiläiset ovat aidosti löytäneet oman museonsa ja museo on myös matkailijoille vetovoimainen kohde”, iloitsee museonjohtaja Tiina Merisalo.

Vuonna 2019 kaupunginmuseossa vietetään Signe Branderin 150-vuotisjuhlia. 15. huhtikuuta 1869 syntynyt Brander kuvasi Helsingin muinaismuistolautakunnalle ja kaupunginmuseolle noin tuhat valokuvaa vuosina 1907−1913. Ne ovat kaupunginmuseon valokuvakokoelmien perusta. Huhtikuussa museossa avataan myös virtuaalielämys Aikakoneen uusi versio 2.0. Aikakoneessa Signe Branderin sadan vuoden takaiset valokuvat heräävät eloon uuden teknologian avulla.