Helsingin kaupungintalon aulan uudistustyöt käynnistymässä

Ulkomaalaistaustaisten koulutustaso Suomessa oletettua parempi – samastuminen suomalaisuuteen vaihtelee 14.9.2018 09:44 | Tiedote

Maahanmuutto on muuttanut Suomea, pääkaupunkiseutua ja Helsinkiä. Muutoksen myötä on kasvanut myös tarve tietää enemmän siitä, miten maahanmuuttajat ja heidän lapsensa löytävät oman paikkansa yhteiskunnassa ja pärjäävät elämässä. Maahanmuuttoa on keskittynyt pääkaupunkiseudulle, sillä seudulla asuu noin puolet Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä. Helsingin kaupunginkanslian tuore tutkimuskatsaus tarkastelee ulkomaalaistaustaisten väestön kotoutumista ja elämäntilannetta Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla muun muassa maahanmuuton syyn, koulutustason sekä kielitaidon näkökulmista.