Helsingin kaupungintalon aulan uusia suunnitelmia pääsee kommentoimaan

Kaupunginosille omat stadiluotsit 7.5.2018 14:18 | Tiedote

Kaupunkilaisten osallisuutta edistämään on palkattu seitsemän stadiluotsia. Stadiluotsien alueet on julkaistu tänään. Jokaiselle stadiluotsille on nimetty ne kaupunginosat, joissa hän vauhdittaa kaupunkilaisten aloitteita sekä auttaa alueen verkostoja löytämään toisensa.