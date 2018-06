Helsingin kaupunginvaltuusto 20.6. klo 16

Helsingin kaupungin digitalisaatiojohtajaksi Mikko Rusama 18.6.2018 12:00 | Tiedote

Diplomi-insinööri Mikko Rusama on valittu Helsingin ensimmäiseksi digitalisaatiojohtajaksi. Hän siirtyy tehtäväänsä Yleisradiosta, jossa hän on johtanut Ylen verkkopalveluiden kehittämistä. Rusamalla on 20 vuoden monipuolinen kokemus digitaalisten palveluiden kehittämisestä ja johtamisesta. Hän on työskennellyt Yleisradion lisäksi muun muassa Sanomalla ja Sulakkeella.