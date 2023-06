Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Yrjönkadun uimahallin peruskorjauksen sekä Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennuksen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Yrjönkadun uimahallin perusparannuksen hankesuunnitelman, joka koskee vuonna 1928 valmistuneen Yrjönkadun uimahallin toiminnallista ja teknistä perusparannusta. Suurin osa Yrjönkadun uimahallin teknisistä järjestelmistä on elinkaarensa päässä ja rakenteet ovat rakennuksen ikää vastaavassa kunnossa. Peruskorjaus toteutetaan rakennuksen suojeluarvot huomioiden.

Yrjönkadun uimahallin on suunnittelut arkkitehti Väinö Vähäkallio ja se vihittiin käyttöön 4.6.1928. Rakennus oli valmistuttuaan Suomen ensimmäinen uimahalli ja toimi pitkään koko maan ainoana uimahallina. Yrjönkadun uimahalli on kulttuurihistoriallisesti sekä rakennushistoriallisesti merkittävä rakennus ja sen rakennustaiteellinen arvo on erityisesti sisätilojen osalta poikkeuksellisen suuri.

Rakennuskustannusten hinta on noin 21.9 miljoonaa euroa.

Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskukseen laajennus

Valtuusto hyväksyi Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennuksen hankesuunnitelman. Suunnitelma koskee laajennuksen rakentamista nykyisen vuonna 2012 valmistuneen Myllypuron pääterveysaseman yhteyteen. Samassa yhteydessä toteutetaan nykyisen terveysasemarakennuksen muutostöitä sekä metron uusi lippuhalli, pysäköintihallin laajennus ja huoltopiha. Terveys- ja hyvinvointikeskusta laajennetaan osittain metroraiteiden päälle.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan voimassa olevan palveluverkkosuunnitelman mukaan Helsingissä itään sijoittuu kaksi terveys- ja hyvinvointikeskusta, Myllypuro ja Vuosaari. Myllypuron keskukseen sijoitetaan Kontulan ja Kivikon terveysasemien toiminnot, joiden nykyiset tilat eivät vastaa nykyisiä vaatimuksia, eikä niitä ole mahdollista tai kannattavaa korjata. Hanke on kiireellinen, sillä Myllypuron laajennustöiden tulee olla valmiit ennen Kontulan terveysaseman purkamista.

Keskuksen palvelualueella arvioidaan olevan noin 80 000 asukasta vuonna 2035 ja uudessa keskuksessa työskentelee tulevaisuudessa noin 360 henkilöä. Rakentamiskustannukset ovat noin 69.5 miljoonaa euroa.

Valtuusto valitsi uusia luottamushenkilöitä

Kaupunginvaltuusto myönsi eron kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari Nasima Razmyarille (sd.) apulaispormestarin tehtävästä ja valitsi Johanna Laisaaren (sd.) uudeksi toimialan apulaispormestariksi. Laisaari on lapsioikeusjuristi, Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja ja kansallisen lapsistrategian pääsihteeri.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Reetta Nousiainen (vihr.). Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Harry Bogomoloff (kok.) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Ville Jalovaara (sd.).

Kaupunginvaltuusto valitsi lisäksi kaupunginhallituksen sekä sen konsernijaoston ja elinkeinojaoston jäsenet.

