Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli vuoden 2022 arviointikertomusta ja hyväksyi tilinpäätöksen

Kaupunginvaltuusto merkitsi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi. Samoin valtuusto merkitsi tiedoksi arviointikertomuksesta saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lautakuntien lausunnot. Lisäksi valtuusto kehotti kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2023 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta.

Tilinpäätöksen mukaan Helsingin talous on vahvalla pohjalla. Vuonna 2022 kaupungin tilinkauden tulos oli 347 miljoonaa euroa, joka on 320 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Käyttötalouden tuloksella pystyttiin rahoittamaan 97 prosenttia investoinneista. Suhteutettuna vertailukelpoiseen investointitasoon vuoden 2022 tulos oli jonkin verran vuosia 2020 ja 2021 parempi.

Valtuusto vahvisti Hietalahdessa sijaitsevien maa- ja vesialueiden vuokrausperiaatteet

Kaupunginvaltuusto vahvisti Hietalahdessa Länsisatamassa sijaitsevien maa- ja vesialueiden vuokrausperiaatteet. Vuokra-aika on 31.12.2073 saakka. Vuokraus liittyy liiketoimintakauppaan, jota Helsinki Shipyard Oy on valmistellut Davie-konserniin kuuluvan DNY Finland Oy:n kanssa.

DNY Finland Oy ostaa nykyisen vuokralaisen liiketoiminnan jatkaakseen ja kehittääkseen vuokra-alueella harjoitettua telakkateollisuuden liiketoimintaa.

Kaupunki on neuvotellut Helsinki Shipyard Oy:n ja DNY Finland Oy:n edustajien kanssa vuokrasopimusjärjestelyistä, joilla turvataan uuden telakkayhtiön toimintaedellytykset, mutta samalla huomioidaan kaupungin intressit ja kehittämistavoitteet. Neuvotteluissa on sovittu muun muassa muutoksista vuokra-aikaan, vakuuksiin, alivuokraukseen, maaperävastuisiin ja vuokra-alueen käyttötarkoitukseen. Lisäksi on sovittu alueen uudelleen vuokrauksesta ja omistuksen säilymisestä kaupungilla sekä ajankohdasta, jolloin vuokrasopimuksen jatkamisen edellytyksiä tarkastellaan. Osapuolten kesken on saavutettu yhteisymmärrys siitä, miten kaikkien neuvottelutahojen tavoitteet voidaan sovittaa yhteen.

Päiväkotitiloja Kamppiin Kaartin Lasarettiin

Kaupunginvaltuusto päätti vuokrata päiväkotitiloja Kaartin Lasaretin korttelista Kampista. Alueen lapsimäärän ennustetaan kasvavan, joten päiväkotitiloja tarvitaan lisää.

Kulttuurihistoriallisesti merkittävästä, vuonna 1884 valmistuneesta Kaartin Lasaretista vuokrataan huoneistoalaltaan noin 2 230 htm² laajuiset tilat. 20 vuoden vuokra-ajalta maksettavien vuokrien ja investointikustannusten arvonlisäveroton kokonaissumma on noin 12,5 miljoonaa euroa lokakuun 2022 kustannustasossa.

Tilat tulevat vuorohoitopäiväkoti Lapin, Daghemmet Viktorian ja Daghemmet Fylgia Solhemin käyttöön. Vuokrattavat tilat korvaavat nykyiset huonokuntoiset tilat, joista on mahdollista luopua vuokrattavien tilojen valmistuttua.

Perusparannettavat vuokratilat suunnitellaan 224 lapselle, joista 84 paikkaa tulee ruotsinkieliselle ja 140 paikkaa suomenkieliselle varhaiskasvatukselle. Hankkeen alustavan aikataulun mukaan tilat olisivat käyttöönotettavissa ja vuokrakausi voisi alkaa elokuussa 2024.

Haagaan kaupunginvaltuusto hyväksyi lisää päiväkotipaikkoja mahdollistavan kaavaratkaisun. Valtuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen, joka koskee päiväkoti Tuulin tonttia sekä sen viereisiä katu- ja puistoalueita.

Alueen varhaiskasvatusikäisten määrä on kasvussa ja tämän vuoksi päiväkoti Tuulin paikalle suunnitellaan nykyistä suurempaa päiväkotirakennusta. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden 2 400 k-m2 kokoisen päiväkodin rakentamisen. Nykyisin päiväkodissa on noin 60 lasta. Uuteen laajennettuun päiväkotiin saadaan tilat noin 200 lapselle.

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan myös Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloitetta keinoista tehdä Helsingistä paras kaupunki oppia työssä.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 16. elokuuta kello 18.

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset julkaistaan päätöstiedotteessa, joka löytyy kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulta.

Ilona Turtola

Viestintäasiantuntija

P. 040 192 90 03

ilona.turtola@hel.fi