Helsingin kaupunginvaltuusto keskusteli koulujen rahoituksesta, eriarvoisuuden vähentämisestä ja psykiatrian päivystystilanteesta

Kaupunginvaltuutettu Sini Korpinen (kok.) kysyi, mitkä ovat Helsingin mahdollisuudet uudistaa koulujen perusrahoitusta siihen suuntaan, että suurempi osuus rahoituksesta kohdentuu sitä tarvitseville kouluille tarveperustaisen rahoituksen kriteerien mukaisesti. Kysymykseen vastasi kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Nasima Razmyar (sd.).

Valtuutettu Veronika Honkasalo (vas.) kysyi, mihin toimenpiteisiin kaupunki on ryhtynyt ja aikoo ryhtyä koronan jälkihoidossa, jotta eriarvoisuuden suunta saadaan kääntymään. Honkasalo kysyi myös, miten kaupungin myöntämää koronarahaa on käytetty eriarvoisuutta vähentäviin toimenpiteisiin ja miten jäljellä olevaa koronarahaa tullaan käyttämään. Kysymykseen vastasi pormestari Juhana Vartiainen (kok.).

Kyselytunnin kolmas kysymys oli valtuutettu Ville Jalovaaran (sd.) kysymys siitä, miten Helsinki näkee HUS:n nopean päätöksen sulkea Malmin psykiatrian päivystyksen, sovittiinko siitä kaupungin kanssa, ja mikä on matalan kynnyksen nopeiden mielenterveyspalvelujen saatavuus tällä hetkellä Helsingissä. Kysymykseen vastasi sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Daniel Sazonov (kok.).

Koko keskustelu on katsottavissa 27.10. alkaen Helsinki-kanavalla.

Kaavamuutos Sörnäisten Haapaniemenkadulle

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen Sörnäisten Vilhonvuoreen. Kaavaratkaisu mahdollistaa liiketilaa, toimitilaa ja asumista yhdistävän hybridirakennuksen rakentamisen. Kaava mahdollistaa Senaatti-kiinteistöjen järjestämän tontinluovutus- ja arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen mukaisen ratkaisun yksityisomisteiselle tontille.

Alueelle on suunniteltu hybridirakennus, joka on korkeimmillaan 11 kerrosta. Rakennuksen kahteen ensimmäiseen kerrokseen sijoitetaan liike-, kahvila- tai ravintolatilaa. Ylemmissä kerroksissa on asumista sekä toimitilaa.

