Helsingin kaupunginvaltuusto muutti kaupungin hallintosääntöä ja päätti kaavamuutoksista

Helsingin elinkeinopoliittiset tavoitteet mahdollistavat kaupungin vetovoiman ja yritysten toimintaedellytysten kehittymisen 15.3.2022 10:40:00 EET | Tiedote

Kaupunkistrategian mukaan Helsinki on kasvun paikka. Kaupungin elinkeinopolitiikan painopisteet ovat tärkeässä roolissa toteuttamassa tätä tavoitetta. Ne kehittävät Helsinkiä osaajille ja yrityksille houkuttelevana paikkana, joka vetää puoleensa uusia ihmisiä, yrityksiä ja investointeja. Tavoitteena on, että Helsingin taloudellinen toimeliaisuus kasvaa ja sekä elinkeinot että ammatit monipuolistuvat. Helsingin kaupunki on nyt päivittänyt elinkeinopoliittiset painopisteensä. Elinkeinopolitiikan onnistuminen on tärkeää, sillä se vahvistaa kaupungin taloutta ja kykyä tuottaa hyvää asuinympäristöä ja hyvinvointia tukevia palveluita kaupunkilaisille.