Helsingin kaupunginvaltuusto vahvisti luovutusperiaatteet Garden Helsinki -hankkeelle varatulle alueelle

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.9. myös Etu-Töölön lukion perusparannuksen ja uuden rakennuksen Roihuvuoren ala-asteelle ja päiväkoti Vaapukalle. Kyselytunnilla oli esillä HSL-lippujen hinnat, maksuttomat oppimateriaalit ja puhdistamattomat lumet talvisen lumiaurauksen yhteydessä.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa pidettiin kyselytunti, jossa käsiteltiin kolmea eri kysymystä. Varavaltuutettu Nuutti Hyttinen esitti kysymyksen Helsingin seudun liikenteen HSL:n lippujen hintojen nousupaineesta ja valtuutettu Daniel Sazonov kysyi puhdistamattomista lumista talvisen lumiaurauksen yhteydessä. Molempiin kysymyksiin vastasi kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Valtuutettu Björn Månsson kysyi toisen asteen maksuttoman oppimateriaalin pilottiprojektista. Kysymykseen vastasi kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Pia Pakarinen.

Valtuusto vahvisti luovutusperiaatteet Garden Helsinki -hankkeelle varatulle alueelle

Kaupunginvaltuusto vahvisti luovutusperiaatteet Taka-Töölöstä Garden Helsinki -hankkeelle varatulle alueelle, joka käsittää KTYA-korttelialueen sekä siihen liittyvät maanalaiset alueet.

Periaatteissa määritellään luovutusmuoto ja luovutuksen kohteet, vuokran määräytyminen, osto-oikeus ja myyntiperiaatteet, vapaarahoitteisen ja sääntelemättömän vuokra-asuntotuotannon käyttörajoite sekä muut ehdot.

Kaupunginhallitus on päättänyt kesäkuussa 2019 alueen varaamisesta Projekti GH:lle Garden Helsinki -hanketta varten.

Etu-Töölön lukioon tulossa peruskorjaus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Etu-Töölön lukion perusparannuksen hankesuunnitelman. Etu-Töölön lukion rakennukseen osoitteessa Arkadiankatu 26 on suunniteltu laaja toiminnallinen ja tekninen perusparannus, jossa ajanmukaistetaan tiloja oppimisen vaatimusten mukaisiksi, uusitaan talotekniset asennukset ja parannetaan energiataloutta. Hankkeen kustannusarvio on 17 500 000 euroa. Perusparannuksen on tarkoitus alkaa kesäkuussa 2020 ja valmistua joulukuussa 2021.

Roihuvuoren ala-asteelle ja päiväkoti Vaapukalle uusi rakennus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi päiväkoti Vaapukan ja Roihuvuoren ala-asteen Marjaniemen toimipaikan uudisrakennuksen hankesuunnitelman. Uudisrakennuksen tarkoituksena on korvata nykyiset päiväkoti Vaapukan, päiväkoti Lakan ja päiväkoti Mustikan tilat sekä Roihuvuoren ala-asteen Sinivuokonpolun tilapäiset tilat. Päiväkotien sekä Roihuvuoren ala-asteen koulun tilatarpeiden yhdistäminen uudisrakennukseksi on todettu useita erillishankkeita toimivammaksi ja kustannustehokkaammaksi ratkaisuksi.

Hankkeen kustannusarvio on 14 000 000 euroa. Rakentamisen on tarkoitus alkaa huhtikuussa 2020 ja valmistua kesäkuussa 2021.

