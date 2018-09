Helsingin kaupunginvaltuuston päätökset 26.9.2018

Helsinki voitti European Capital of Smart Tourism 2019 -kilpailun 24.9.2018 20:33 | Tiedote

Helsinki nappasi kärkisijan Euroopan komission uudessa European Capital of Smart Tourism 2019 -kilpailussa. Nimitys myönnettiin vuodeksi 2019 kahdelle kaupungille – Helsingin ohella Lyonille. Finaali käytiin 24. syyskuuta 2018 Brysselissä, jossa Helsingin kaupungin apulaispormestari Pia Pakarinen ja Helsinki Marketingin toimitusjohtaja Laura Aalto esittelivät Helsingin voitokkaan kisa-aineiston teemalla ”Helsinki – taking smart to new heights”.