Helsingin kaupunki etsii noin 4 000 kesätyöntekijää

Suomen suurimman työnantajan Helsingin kaupungin kesätyöhaku on käynnissä. Uusia paikkoja julkaistaan pitkin kevättä. Siisti kesä! -hankkeen 16–20-vuotiaille suunnattu kesätyöhaku ja 16–17-vuotiaiden kesätyöhaku alkaa 5.3.2018 ja päättyy 19.3.2018 klo 16. Kesätyöntekijöitä ja kesäsijaisia palkataan kaupungin toimialoille ja liikelaitoksiin noin 4 000. Lisäksi kesäväkeä etsitään kaupungin omistamiin yhtiöihin.



Helsingin tarjoamia kesätöitä haetaan sähköisesti kaupungin rekrytointijärjestelmän kautta osoitteessa Helsinkirekry.fi > Avoimet työpaikat > Kesätyöt ja kesäsijaisuudet. Hakuaika näkyy kunkin tehtävän kohdalla erikseen. Sivustoa kannattaa seurata aktiivisesti, sillä uusia paikkoja tulee hakuun lähes viikoittain kevään mittaan. Kaupungin yhtiöissä avoimena oleviin kesätyöpaikkoihin haetaan kunkin tahon omien sivustojen kautta.



Kesätyöntekijöitä palkataan muun muassa hoitoalalle, puistotyöntekijöiksi, erilaisiin toimistotehtäviin, suunnittelijaharjoittelijoiksi, rakennusapumiehiksi ja liikuntapaikanhoitotehtäviin. Alan opiskelijoita ja ammattilaisia kaupunki hakee erityisesti sosiaali- ja terveystoimialan palvelukseen vuosilomansijaisiksi.



Helsingin tarjoamat kesätyöpaikat suosittuja



Helsingin kaupungin kesätyöpaikat ovat suosittuja ja tänäkin vuonna odotetaan runsasta hakijamäärää. Viime vuonna hakemuksia kertyi yhteensä yli 36 000, joista 16–17-vuotiaiden osuus oli noin 22 000. Kesätyöpaikan saaneita oli miltei 4 500.



Eniten hakemuksia jätettiin pelitoiminnan apuohjaajan, kahviotyöntekijän, asiakasneuvojan, kirjastoapulaisen, kiinteistöhuoltoharjoittelijan ja varhaiskasvatusavustajan tehtäviin. Kesätöitä tehtiin kaikkiaan peräti 199 eri nimikkeellä.



Kaupungin yhtiöiden kesätyöpaikat monipuolistavat valikoimaa entisestään



Myös kaupungin omistamien yhtiöiden puolella oli viime vuonna lukuisia suosittuja tehtäviä, kuten esimerkiksi Palmian kesäapulaisen, Helenin ulkoaluehoitajan, Helsinki Marketingin Helsinki Help -matkailuneuvojan ja Korkeasaaren kesämyyjän tehtävät.



Yhtiöt tarjoavat tänäkin vuonna satoja kesätyöpaikkoja. Ravintola-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalveluja tarjoava Palmia palkkaa yli 100 kesätyöntekijää. Avoimia kesätyöpaikkoja on muun muassa turvapalveluissa ja erilaisissa kiinteistöhuollon sekä siivouksen tehtävissä. Kesäapulaisiksi palkataan 16 vuotta täyttäneitä, eikä aiempaa työkokemusta vaadita. Kesäsijaisuuksiin valittavilta henkilöiltä odotetaan työelämän tai alan kokemusta.



Helen-konsernissa on avoinna noin 80 kesätyöpaikkaa monipuolisissa tehtävissä voimalaitoksilla, kunnossapidossa ja suunnittelussa sekä asiakaspalvelu- ja asiantuntijatehtävissä. Kesätyöpaikkoja tarjotaan eri alojen ja koulutusasteiden opiskelijoille keskimäärin kolmen kuukauden ajaksi. Muutamia kesätyöpaikkoja on myös alle 18-vuotiaille. Helsingin Satama puolestaan palkkaa 35 toimisto- ja satamatyöntekijää noin 2–4 kuukauden ajaksi.



Helsinki Marketing etsii 22 Helsinki Helppiä opastamaan matkailijoita kesäisen kaupungin kaduilla. Matkailuneuvontapisteisiin keskustaan ja Helsinki-Vantaan lentoasemalle palkataan noin kymmenen henkilöä kesätyöntekijöiksi eripituisiin osa-aikaisiin ja täyspäiväisiin työsuhteisiin.



Lisäksi Korkeasaaren eläintarhan säätiö palkkaa noin 30 kesätyöntekijää asiakaspalvelutehtäviin, ympäristön- ja kiinteistönhoitotehtäviin sekä eläintenhoitajiksi. Kesätyöntekijöiden tulee olla täysi-ikäisiä ja eläintenhoitotehtäviin edellytetään soveltuvaa koulutusta tai suoritettuja opintoja. Kesätyöntekijöitä haetaan eripituisiin kokopäiväisiin ja osa-aikaisiin työsuhteisiin.



Töitä tuhannelle myös ilman työkokemusta



Helsingin kaupunki on jo kuudetta vuotta kumppanina Vastuullinen Kesäduuni -kampanjassa. Taloudellisen tiedotustoimisto TATin luotsaama kampanja haastaa työnantajat tarjoamaan nuorille enemmän ja laadukkaampia kesätyöpaikkoja.



Noin tuhat kaupungin kesätyöpaikoista on kohdennettu näille ensimmäistä työpaikkaa etsiville hakijoille. 16–17-vuotiaille suunnatut kesätyöt sekä 16–20-vuotiaille kohdennetut Siisti kesä -hankkeen työpaikat ovat haussa muita kesätöitä tiiviimmällä hakukaudella 5.–19. maaliskuuta.



Siisti kesä -hankkeeseen palkataan nuoria, joilla on jo työkokemusta sekä sellaisia, joilla sitä ei vielä ole. Hankkeen noin 300 kesätyöntekijää pitävät puistot, aukiot, kadunvarret sekä liikunta- ja uimapaikat puhtaina.



Kesäseteli tukee 9.-luokkalaisten kesätyöllistymistä



Kaupunki korvaa Kesäsetelillä 300 euroa 3.6.–13.8. välisenä aikana työllistetyn 9.-luokkalaisen nuoren palkasta. Kesäseteli jaetaan kaikille Helsingin koulujen 9.-luokkalaisille, yhteensä 5 203 kappaletta. Numeroidun ja henkilökohtaisen setelin saa jokainen Helsingissä 9.-luokkaa käyvä nuori.



Setelin kanssa helsinkiläinen nuori voi hakea työpaikkaa yrityksestä, yhdistyksestä, säätiöstä tai seurakunnalta. Kesäsetelin avulla syntyi viime vuonna 1000 uutta kesätyöpaikkaa.



Helsingin kaupunki edellyttää Kesäseteli-työnantajan noudattavan Vastuullinen kesäduuni 2018 -kampanjan periaatteita.





Helsingin kaupunki osallistuu Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan työnantajana ja jatkaa kampanjan kumppanina kesätyökaudella 2018.

Laura Itävaara

viestintäkoordinaattori

Helsingin kaupunginkanslia

Talous- ja elinkeinoviestintä

Puh. (09) 310 36336, 050 547 5706

laura.itavaara@hel.fi