Helsingin kaupunki juhlii tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta Pride-viikolla

Kaupungintalon lipputangoissa liehuvat Pride-viikon ajan 26.6.–2.7. jo tuttuun tapaan progressiiviset Pride-liput. Kaupunki liputtaa Pride-lipuin myös useissa toimipisteissään sekä rautatieaseman edessä.

Helsinki kuuluu kansainväliseen Rainbow Cities -verkostoon, jonka tavoitteena on edistää sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa jäsenkaupungeissa. Verkosto valitsee vuosittain teeman yhteiselle valokuvanäyttelylle, johon jokainen jäsenkaupunki voi lähettää yhden kuvan. Tänä vuonna teemana on Queer Youth. Näyttelyn tarkoituksena on kiinnittää huomiota sateenkaarinuorten haavoittuvaan asemaan, tehdä heitä näkyviksi, tuoda esille kaupunkien toimenpiteitä heidän hyvinvointinsa edistämiseksi ja lähettää toivon ja tuen viesti kaikille maailman sateenkaarinuorille. Helsingissä näyttely on esillä kulttuurikeskus Stoassa 23. heinäkuuta saakka sekä kaupungintalon ala-aulassa Pride-viikon ajan.

Rainbow Cities -verkostolta on ilmestynyt LGBTIQ Policy Guidelines for Municipalities -julkaisu. Sen tavoitteena on tukea paikallishallinnon tasoa sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisessä eri palveluissa ja toiminnoissa. Helsingin kaupungin järjestämässä tilaisuudessa kaupungintalolla keskustellaan siitä, millaisia suosituksia julkaisu sisältää ja miten hyvin näitä asioita jo huomioidaan Suomen kuntakentällä, erityisesti suurissa kaupungeissa. Keskustelutilaisuus järjestetään tiistaina 27. kesäkuuta kello 15 kaupungintalolla Kauppatorin laidalla osoitteessa Pohjoisesplanadi 11–13. Tapahtuma on kaikille kaupunkilaisille avoin ja sitä voi seurata myös Helsinki-kanavalla. Tilaan on esteetön pääsy. Tilaisuuden päätteeksi kello 16 on tarjolla kahvia ja iltapäivän ohjelma huipentuu Stadin juhlaorkesteri goes Pride -konserttiin kello 16.30.

Tasa-arvo ja ihmisoikeudet kuuluvat Helsingin keskeisiin arvoihin, jotka näkyvät kaupungin palveluissa ympäri vuoden.

– Pride-yhteistyön tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja kaupunkilaisten tietoa yhdenvertaisuudesta, sukupuolten tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista. Priden tämän vuoden teema ”riemu ja kapina” puhuttelee myös meitä, sillä kaupungin arvojen mukaisesti vaalimme ylpeydellä moninaisuutta ja peräänkuulutamme ihmisoikeuksia ja niiden kunnioittamista, sanoo kulttuurin ja vapaa-ajan vs. toimialajohtaja Laura Aalto.

Paljon ohjelmaa kirjastoissa ja kulttuurikeskuksissa

Helsingin kaupungin kirjastoissa, kulttuurikeskuksissa ja nuorisopalveluissa juhlistetaan Pridea järjestämällä runsaasti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta edistäviä tapahtumia, kuten työpajoja ja elokuvailtoja. Helsingin kaupunki osallistuu aiempien vuosien tapaan kumppanina myös Helsinki Pride -yhteisön järjestämän Nuorten Pride -viikon toteutukseen. Nuorten Pride House sijaitsee tänä vuonna Vallilassa Fredriksbergissa.

Nuorten Pride-etkoilla Stoan aukiolla pääsee valmistamaan keskiviikkona 28.6. Pride-asusteita, osallistumaan graffitin tekoon ja kokeilemaan sirkusvälineitä Sirkus Magentan opastuksella. Vuotalon nuorten Pride-illassa torstaina 29.6. taiteillaan pinssejä, kangaskasseja ja kylttejä Pride-kulkueeseen. RuffleArmyn glitterartistit tekevät glittertatuointeja ja -meikkejä biohajoavasta eko-glitteristä, ja viihdyttävää standuppia tarjoilevat queer-koomikot, kuten Jamie MacDonald ja Illusia Sarvas.

Nuorten Pride -viikko huipentuu 13–17-vuotiaiden nuorten omiin päihteettömiin ja pääsymaksuttomiin päätösbileisiin kaupunginmuseolla lauantaina 1. heinäkuuta.

Myös Helsingin kaupunginkirjaston sateenkaarevissa työpajoissa pääsee valmistamaan upeimmat asusteet Pride-kulkueeseen. Työpajoja järjestetään Pride-viikolla Kontulan, Maunulan, Oulunkylän ja Vuosaaren kirjastoissa ja keskustakirjasto Oodissa.

Kaupunginmuseossa voi osallistua Valitut palat -näyttelyn Helsinkiä queeristi -opastukseen keskiviikkona 28. kesäkuuta kello 17.

Viikko huipentuu kulkueeseen

Pride-viikko huipentuu lauantaina järjestettävään Pride-kulkueeseen, johon osallistuu myös Helsingin kaupungin henkilöstöä sekä rekan kyydissä että kulkueessa kävellen. Reitti kiertää Helsingin keskustassa ja päättyy Kaivopuistoon, jossa vietetään yhteistä puistojuhlaa.

Helsinki Pride -tapahtuman järjestää Helsinki Pride -yhteisö, joka tekee ympärivuotista työtä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta. Helsingin kaupunki on yksi Helsinki Priden pääyhteistyökumppaneista.

Tämä tiedote uutisoidaan hel.fi-sivustolla pikimmiten myös ruotsiksi ja englanniksi.