Helsingin kaupunki marssii ja liputtaa Pridessa

27.6.2017 10:52 | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Helsinki Pride -viikkoa vietetään jälleen 26.6.–2.7.2017. Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala osallistuu Helsinki Pride -kulkueeseen ensimmäistä kertaa yhdessä yhteisellä rekalla ja haluaa näin osoittaa olevansa mukana luomassa yhdenvertaisempaa Helsinkiä. Tapahtuman suojelijana toimii kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar. Myös esimerkiksi Töölön kisahalli, Uimastadion ja Oodin työmaa liputtavat Priden kunniaksi.

Helsinki Pride on Suomen suurin sateenkaareva kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma, jonka tarkoituksena on edistää ja nostaa esiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia. Tänä vuonna Pride-viikon teemana on vapaus ja vastuu. Teema tukee myös Helsingin kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnan tavoitteita: tarkoitus on tuottaa sellaisia palveluita, joita kaikilla kaupunkilaisilla on turvallinen ja yhdenvertainen mahdollisuus käyttää.

”Myös Helsingissä on vielä matkaa siihen, että kaikilla kaupungissamme olisi turvallista rakastaa, pitää kädestä tai perustaa perhe. Helsinki Pride juhlistaa ja alleviivaa, että hyvä kaupunki on sellainen, jossa meistä jokainen uskaltaa olla ja tehdä ilman pelkoa ja syrjintää. Osallistumalla Prideen me viestimme, että kaikenlaiset helsinkiläiset ovat tervetulleita meidän palveluihimme ja meille töihin”, kommentoi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio.

Helsingin kaupunki etsii aktiivisesti keinoja edistääkseen myös henkilöstönsä yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista monimuotoisuutta. Yhtenä keinona on pilotoitu nimetöntä työnhakua, jonka toivotaan kannustavan ihmisiä hakemaan kaupungille töihin äidinkieleen, kansalaisuuteen, ikään, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta.

Tommi Laitio: ”Jokaisen meistä on voitava kokea turvalliseksi kertoa työyhteisössä omasta arjestaan ja perheestään ilman syrjinnän pelkoa. Sen lisäksi, että se on eettisesti oikein, tutkimukset todistavat että ihmiset työskentelevät tehokkaammin ja viihtyvät työpaikalla paremmin, kun he voivat olla oma itsensä. Erilaisuutemme vain vahvistaa meitä ja auttaa meitä tekemään parempaa työtä erilaisten kuntalaisten kanssa.”

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan palveluihin kuuluvat yleiset kulttuuripalvelut, taidemuseo HAM, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri, kaupunginkirjasto sekä nuoriso- ja liikuntapalvelut.