Helsingin kaupunki mukana juhlistamassa Helsinki Pridea

Kaupungintalon lipputangoissa liehuvat progressiiviset Pride-liput jo kolmatta vuotta peräkkäin. Kaupunki liputtaa myös perinteisin Pride-lipuin useissa toimipisteissään, kuten Uimastadionilla ja keskustakirjasto Oodissa.

Helsinki kuuluu kansainväliseen Rainbow Cities -verkostoon, jossa käsitellään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyviä teemoja ja edistetään LHBTIQ-oikeuksia paikallisella tasolla. Verkostokaupunkien tervehdyksiä on nähtävillä kaupungintalon tapahtumatorilla.

Pride-viikko huipentuu lauantaina järjestettävään Pride-kulkueeseen, johon osallistuu myös Helsingin kaupungin henkilöstöä sekä rekan kyydissä että kulkueessa kävellen.

Kohtaamisia tämän vuoden Priden teema

Helsinki haluaa olla kaupunki, jossa ihmisoikeudet toteutuvat laaja-alaisesti ja jossa kukaan ei kohtaa häirintää tai syrjintää. Priden tämän vuoden teema ”Kohtaamisia” korostaa yhteisöllisyyden arvoa, joka on myös kaupungille tärkeä arvo.

Ensimmäistä kertaa Helsinki Pridea on vietetty koko kesäkuun ajan. Helsingin kaupungin henkilöstö virittäytyi Priden tunnelmiin jo touko-kesäkuun vaihteessa vietetyllä Pride-etkoviikolla. Silloin työntekijöille tarjottiin mahdollisuus osallistua We walk with Pride -kävelyille osoittamaan tukensa Pride-aatteelle. Henkilöstöllä oli myös mahdollisuus osallistua Pride-koulutukseen ja keskustelutilaisuuteen monimuotoisista työyhteisöistä.

Ohjelmaa kaupungintalolla ja ympäri kaupunkia

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta juhlitaan koko viikon ajan ympäri kaupunkia, myös kaupungintalolla Kauppatorin laidalla osoitteessa Pohjoisesplanadi 11–13.

Kaupungintalolla avautuu kolmen taiteilijan yhteisnäyttely. Tekstiilitaiteilija Heidi Linsénin tuftatut teokset tutkivat ikonista kuvastoa feministisestä kulmasta. Valokuvaaja Veera Kontula pohtii valokuvasarjassaan, miksi kuvapankkikuvissa on vain heteropareja ja käsitetaiteilija JP Väisäsen Sinulle on Postia -näyttely kokoaa yhteen LHBTIQA+ yhteisön kuvia tulevaisuuden toiveista ja oman sateenkaaren rakentamisesta. Kaupungintalo on Pride-viikolla avoinna maanantaista perjantaihin kello 8–16 ja lauantaina kello 10-14.

Kaupungintalolla järjestetään myös kaksi keskustelutilaisuutta: Sateenkaariystävällinen Helsinki -paneeli matkailuteemalla keskiviikkona 30. kesäkuuta kello 17–18.30 sekä paneelikeskustelu ikääntyneiden ja vammaisten sateenkaari-ihmisten kohtaamisesta kaupungin ja järjestöjen palveluissa torstaina 1. heinäkuuta kello 14–15. Tilaisuuksia voi seurata myös Helsinki-kanavalla.

Helsingin kaupunki osallistuu aiempien vuosien tapaan kumppanina myös Helsinki Pride -yhteisön järjestämän Nuorten Pride -viikon toteutukseen. Nuorten Pride House sijaitsee tänä vuonna Vallilassa IrisHelsingin tiloissa. Nuorille on luvassa monipuolista ohjelmaa, kuten työpajoja ja keskusteluja. Tutustu Nuorten Priden ohjelmaan täällä.

Kirjastoissa ja kulttuurikeskuksissa juhlistetaan Pride-viikkoa muun muassa työpajoin, elokuvin ja opastuksin. Tutustu Helsingin kaupungin Pride-viikon ohjelmaan täällä.

Narinkkatorilla Kampissa voi käydä istumassa Pride-värein koristeluilla penkeillä, joiden toteutuksesta vastaa kaupunkiympäristön toimiala.

Viikko huipentuu kulkueeseen, jonne Helsinki Pride kutsuu jokaisen juhlistamaan yhdenvertaisuutta. Kokoontuminen kulkueeseen alkaa Senaatintorilta kello 11, kulkue lähtee liikkeelle kello 12. Reitti kiertää Helsingin keskustassa ja päättyy Kaivopuistoon, jossa vietetään yhteistä puistopiknikiä. Tutustu kulkueohjeistukseen täällä.

Tutustu Helsinki Pride -yhteisöön ja Pride-viikon ohjelmaan Helsinki Pride -yhteisön sivuilla.

Helsinki Pride on Suomen suurin ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma. Se tuotetaan muutaman työntekijän, kymmenien kumppaniorganisaatioiden ja lukuisten vapaaehtoisten yhteisvoimin.

Tapahtuman järjestää Helsinki Pride -yhteisö, joka tekee ympärivuotista työtä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta.

Helsingin kaupunki on yksi Helsinki Pride -viikon pääyhteistyökumppaneista. Yhteistyön tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kaupungissa sekä lisätä kaupunkilaisten tietoa yhdenvertaisuudesta, sukupuolten tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista.