Helsingin kaupunki on Suomen digimenestyjä 2020

Helsingin kaupunki on voittanut 31. lokakuuta 2019 Suomen julkisen sektorin Digimenestyjät 2020 –kilpailun. Digimenestyjät 2020 perustuu tutkimukseen, joka on katsaus kansalaisnäkökulmasta Suomen julkisen sektorin digitaaliseen kypsyyteen. Palkinnon jakoi liikkeenjohdon konsulttitalo BearingPoint.

Julkisen sektorin toimijoita arvosteltiin kisassa viidessä eri kategoriassa. Tutkimuksen kriteereinä olivat löydettävyys, digitaalisen palvelun valinta, digitaalinen palvelukokemus, digitaalinen asiakaspalvelu sekä sosiaalinen media. Helsingin kaupunki oli paras sekä kaupunkien sarjassa että voitti koko Digimenestyjät-tutkimuksen. Palkinnon otti vastaan kaupungin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama.

”Kiitos palkinnosta menee koko organisaatiolle, joka on tehnyt vuosia pitkäjänteistä työtä kaupungin digipalveluiden kehittämiseksi. Katseemme on jo tulevassa. Helsingin tavoitteena on olla maailman toimivin ja parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. Pyrimme siihen, että Helsinki voi tulevaisuudessa ennakoida paremmin ihmisten yksilölliset tiedon- ja palvelutarpeet ja palvella henkilökohtaisemmin. Digitalisaation tavoitteena on tuottaa kaupunkilaisille parempia palveluja ja helpottaa heidän arkea. Tämä palkinto kertoo, että olemme oikealla tiellä”, Helsingin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama iloitsee.

Helsinki tasaisen varma kaikilla digitalisaation osa-alueilla

Palvelujen löydettävyyttä lukuun ottamatta Helsinki oli kaikissa tarkastelluissa kriteeristöissä kolmen parhaan joukossa. Helsinki tarjoaa muun muassa asukkailleen tutkimuksen mukaan toiseksi parhaan digitaalisen palvelukokemuksen ja digitaalisen asiakaspalvelun. Helsingin vahvuus kisassa oli kuitenkin tasaisen varma suorittaminen tutkimuksen kaikilla osa-alueilla. Kiitosta Helsinki sai erityisesti erityisryhmien huomioimisesta aputoimintojen vaivattoman käytön avulla, palveluiden etenemisen sujuvuudesta sekä yleisestä palvelualttiudesta.

”Helsinki on panostanut viime vuosina digitaalisuuteen vahvasti ja tutkimuksessa ainoastaan Helsingillä ja Tullilla oli erilliset digistrategiat. Helsinki on myös muun muassa nimittänyt itselleen digijohtajan yhtenä ensimmäisistä Suomen julkisen puolen toimijoista. Panostukset digitalisaatioon näkyvät tuloksessa”, BearingPointin Antti Maunula toteaa palkinnon perusteeksi.

Palkinnot jaettiin G Live Labissa Helsingissä. Tutkimuksessa oli mukana 42 julkisen sektorin organisaatiota: suuria kaupunkeja, sairaanhoitopiirejä, julkisen liikenteen tarjoajia sekä valtion organisaatioita. Helsingin lisäksi viiden kärkeen sijoittuivat yhteispisteissä Espoon kaupunki, Kela, HSL ja Posti.