Helsingin kaupunki palkitsi Helsinki-päivänä ansioituneita kaupunkilaisia

– Helsinki-päivä on ehdottomasti yksi vuoden kohokohdista. Tänään juhlimme näkyvästi stadilaisuutta ja hienoa pääkaupunkiamme sekä juhlistamme eri tavoilla meritoituneita helsinkiläisiä – yhteisömme jäseniä, jotka ovat antaneet panoksensa paremman Helsingin puolesta. Kaupungin hengen luovat sen ihmiset ja siksi on kunnia-asia palkita heitä tänään, Helsingin pormestari Juhana Vartiainen iloitsee.

Palkinnot jaettiin 12. kesäkuuta juhlavassa iltatilaisuudessa Helsingin kaupungintalolla.

Kultaisen Helsinki-mitalin sai kymmenen ansioitunutta kaupunkilaista

Kultainen Helsinki-mitali on Helsingin kaupungin korkein tunnustus, eli eräänlainen kaupungin kunniakansalaisuus. Kaupunginhallitus päättää vuosittain Helsinki-mitalien myöntämisestä ja ne jaetaan Helsinki-päivän yhteydessä. Kaupunki jakoi tänään 10 kultaista Helsinki-mitalia. Mitalin saivat:

Galleristi, oikeustieteen kandidaatti Ilona Anhava

Anhava on omistanut uransa suomalaiselle nykytaiteelle. Hän on johtanut galleriaa Helsingissä yli 30 vuotta ja merkittävällä tavalla nostanut suomalaista nykytaidetta ja luonut sille tilaa Helsingissä.

Valokuvaaja, videotaiteilija Elina Brotherus

Brotherus on yksi kansainvälisesti tunnetuimmista suomalaisista nykyvalokuvaajista. Hänet on palkittu lukuisilla suomalaisilla ja kansainvälisillä valokuvapalkinnoilla kuten Fotofinlandialla vuonna 2000 ja Carnegie Art Awardin nuoren taiteilijan palkinnolla vuonna 2003. Brotherus sai myös vuoden 2008 valokuvataiteen valtionpalkinnon. Vuonna 2012 hänelle myönnettiin Pro Finlandia -mitali.

Yrittäjä, kauppatieteiden maisteri Raoul Grünstein

Grünstein on neljällä vuosikymmenellä kehittänyt helsinkiläistä kaupunkikulttuuria hauskemmaksi ja kansainvälisemmäksi. Hän on yhdistänyt kulttuurin ja yrityselämän toimijoita ja kehittänyt hyvää kaupunkielämää, joka on merkityksellistä, yhteisöllistä ja aidosti paikallista. Viimeiset vuodet Grünstein on kehittänyt Allas Sea Poolin merikylpylää Katajanokan kupeessa. Siitä on muodostunut merelle kurkottavan Helsingin uusi symboli ja helsinkiläinen vientituote.

Kiinteistökehittäjä, yrittäjä Kari Helin

Helin on kotimaisen kiinteistösijoitus- ja kehitysyhtiö HGR Property Partnersin perustajaosakas sekä hallituksen puheenjohtaja. Helinin tavoitteena on muun liiketoiminnan ohella vaalia merkittäviä historiallisia rakennuksia. Historiallisesti arvokkaiden rakennusten pelastaminen ja säilyttäminen on Helinin mukaan yksi hänen tehtävistään yhteiskunnassa.

Toimittaja Antti Kuronen

Kuronen on palkittu ulkomaantoimittaja, joka on meritoitunut etenkin Ukrainan sotaa liittyvässä uutisoinnissa. Kuronen on raportoinut kriisialueilta vaarallisista oloista. Työllään hän on merkittävästi välittänyt tietoa Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen seurauksista, sen taustoista, tapahtumista ja siviilien kärsimyksistä. Vuonna 2022 Kuronen sai Suomen journalistiliiton Sananvapauden kunniastipendin.

Valtiokonttorin pääjohtaja, oikeustieteen kandidaatti Timo Laitinen

Laitinen on lukuisissa luottamustoimissaan usean vuosikymmenen ajan ollut nostamassa kulttuurin, liikunnan ja urheilun yhteiskunnallista roolia, merkitystä ja vaikuttavuutta. Lisäksi Laitisella on Arkkitehtuuri ja designmuseosäätiön hallituksen puheenjohtajana keskeinen tehtävä uuden maailmanluokan museon synnyttämisessä sekä valtion ja Helsingin kaupungin yhteistyön vahvistamisessa.

Jalkapallovalmentaja, entinen jalkapalloilija Marianne Miettinen

Miettinen on toiminut muun muassa Suomen alle 19- ja alle 20-vuotiaiden naisten jalkapallomaajoukkueiden päävalmentajana sekä tyttöjen huippujalkapallopäällikkönä ja Yle Urheilun jalkapalloasiantuntijana. Miettinen on Tikkurilan Palloseuran kasvatti, joka omalla peliurallaan edusti pääsarjatasolla Helsingin Jalkapalloklubia sekä Puistolan Urheilijoita.

Toimittaja, valtiotieteiden maisteri Miska Rantanen

Rantanen on ollut kaupungin nimistötoimikunnan toiminnassa 26 vuoden ajan. Tänä aikana nimistötoimikunta on tehnyt noin 2 500 nimiesitystä eri puolille kaupunkia. Rantanen on toimittajan ja tietokirjailijan työssään pitänyt myös Helsinkiä ja sen nimistöä monipuolisesti esillä ja tuonut sitä suuren yleisön tietoon.

Kelloseppä Stepan Sarpaneva

Sarpaneva on kansainvälisesti menestynyt kelloseppä, joka työskenteli 1990-luvulla pitkään Sveitsissä merkittäville kellojen valmistajille. Sarpaneva palasi vuonna 2003 takaisin Suomeen ja perusti täällä oman yrityksen Helsingin Kaapelitehtaalle. Sekä Sarpaneva Watches että SUF Helsinki -mallistot tehdään edelleen käsityönä Helsingissä ja ne ovat suosittuja kellomerkkejä niin Suomessa kuin maailmallakin.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin perhetoiminnan koordinaattori, sairaanhoitaja Hannele Siro

Siro on tehnyt pitkän ja vaikuttavan uran lasten ja nuorten parissa. Etenkin maahanmuuttajataustaisten nuorten asiat ovat lähellä Siron sydäntä. Siro on tehnyt myös mittavan uran vapaaehtoistyöntekijänä. Hän on ollut vuodesta 1987 lukien mukana vapaehtoistyöntekijänä MLL:n Helsingin Puistolan yhdistyksessä.

Helsingin tiedepalkinnon sai professori Craig Primmer

Helsingin tiedepalkinnon tehtävänä on vahvistaa ja tehdä tunnetuksi Helsinkiä tiedekaupunkina. 10 000 euron arvoinen palkinto myönnetään tunnustuksena helsinkiläisen tekemästä tai Helsingissä tehdystä merkittävästä tieteellisestä työstä.

Helsingin kaupungin tiedepalkinnon 2023 sai Helsingin yliopiston professori Craig Primmer. Primmer on australialaissuomalainen tutkija, joka tutkii ryhmineen kalojen perimää. Selvittämällä lohen elinkierron geneettistä perustaa voidaan löytää keinoja luonnon monimuotoisuuden suojeluun sekä luonnon omissa populaatioissa että kalanviljelyssä.

Primmer selvittää työssään kalojen käyttäytymisen syitä, mikä auttaa kehittämään kalojen suojelua myös muuttuvissa ympäristöoloissa. Primmerin kalojen perimään keskittyvän luonnonsuojelugenetiikan alan tärkeimpiä tutkimuslöydöksiä on julkaistu muun muassa arvostetussa Nature-tiedelehdessä. Primmer on julkaissut myös 200 tieteellistä artikkelia.

Helsingin kulttuuripalkinnon sai laulaja ja lauluntekijä Maija Vilkkumaa

Helsingin kulttuuripalkinto on 15 000 euroa. Palkinto myönnetään helsinkiläiselle taiteilijalle tunnustuksena merkittävistä taiteellisista ansioista tai merkittävästä työstä Helsingin kulttuurielämän hyväksi.

Vuonna 2023 palkinnon sai helsinkiläisten rakastama laulaja ja lauluntekijä Maija Vilkkumaa, jota on kuvailtu sukupolvensa suurimmaksi suomalaiseksi naisartistiksi. Vilkkumaa aloitti uransa vuonna 1990 perustetussa Tarharyhmä-yhtyeessä, jonka hajottua vuonna 1995 Vilkkumaa siirtyi menestyksekkäälle soolouralle. Vilkkumaa on julkaissut kahdeksan studioalbumia ja yhteensä hänen albumeitaan on myyty Suomessa yli 300 000 kappaletta. Tunnetuimpia Vilkkumaan kappaleita ovat muun muassa Satumaa-tango (1999), Totuutta ja tehtävää (1999), Ingalsin Laura (1999), Ei (2001) ja Viimeinen elämä (2021).

Tunnistettavien, samaistuttavien ja rakastettavien lyriikoiden tekijä valmistui filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta helmikuussa 2023 pääaineenaan Suomen kieli. Tänä vuonna 50 vuotta täyttävä taiteilija juhlistaa uraansa syksyllä julkaistavalla omaelämäkerralla ja juhlakiertueella.

Vuoden taiteilijapalkinnot Anna Brotkinille, Ima Iduozeelle ja Sonja Salomäelle

Helsingin vuoden taiteilija -palkinnot myönnetään eri taiteenaloja edustaville helsinkiläisille taiteilijoille. Vuoden taiteilijapalkintojen arvo on 5 000 euroa. Vuonna 2023 palkinnon saivat Anna Brotkin, Ima Iduozee ja Sonja Salomäki.

Anna Brotkin on helsinkiläinen useista tv-sarjoista tunnettu käsikirjoittaja. Hänen käsikirjoittama draamakomediasarja Aikuiset on kuvannut Helsingin Kallion kaupunginosaa ja parikymppisten helsinkiläisten elämäntapaa lämpimän humoristisella tavalla. Sarjan kantavana teemana on helsinkiläinen kaupunginosaidentiteetti ja se kertoo hienolla tavalla miten merkittävä ja määrittävä tekijä kaupunginosa on nuorten aikuisten elämässä.

Ima Iduozee on helsinkiläinen tanssija, koreografi ja video-ohjaaja, joka työskentelee monipuolisesti ooppera-, teatteri-, tanssi- ja elokuvaproduktioissa. Suomessa Iduozee on työskennellyt koreografina mm. Suomen kansallisoopperassa, Kansallisteatterissa sekä Helsingin kaupunginteattereissa. Iduozee on tunnettu myös lyhytelokuvien ja musiikkivideoiden ohjaajana.

Sonja Salomäki on helsinkiläinen taitelija, joka visualisoi ympäröiviä ilmiöitä, teemoja ja tunnelmia tekstiili- ja kuvataidetekniikoiden avulla. Salomäki käyttää erilaisia tekniikoita kuten kudontaa, tuftausta, huovutusta ja kirjontaa. Kangaskollaaseissa, kuvakudoksissa ja tuftatuissa matoissa näkyy taitelijan rakkaus kotikaupunkiinsa Helsinkiin, jonka rakennukset, ihmiset ja ilmiöt löytyvät Salomäen teoksista väreinä, kerroksina, pintoina ja rytmeinä.

Vuoden 2023 helsinkiläisurheilija on Viivi Lehikoinen

Kaupunki palkitsee vuosittain myös urheilusaavutusten perusteella vuoden helsinkiläisurheilijan tai helsinkiläisjoukkueen, vuoden helsinkiläisen urheiluseuran, vuoden nuoren helsinkiläisurheilijan ja vuoden helsinkiläisvalmentajan. Palkittavat saavat tunnustuksen lisäksi rahalliset stipendit. Vuoden urheilijastipendi on 10 000 euroa, vuoden urheiluseuran 5000 euroa ja vuoden valmentajan ja nuoren urheilijan stipendit 2500 euroa.

Vuoden 2023 helsinkiläinen urheilija on yleisurheilija Viivi Lehikoinen. Viime kaudella Lehikoinen juoksi MM-välierissä sekä ensimmäisenä suomalaisnaisena koskaan 400 metrin aitajuoksun EM-finaalissa. Lehikoinen rikkoi myös ikuisena pidetyn Tuija Helanderin Suomen ennätysajan.

Vuoden 2023 helsinkiläinen urheiluseura on cheerleadingseura Golden Spirit. Golden Spiritissä on tehty määrätietoisesti yhteistyötä Sankaritaidot Oy:n kanssa psyykkisen valmennuksen saralla kouluttamalla valmentajia ja luomalla rakenteita, joilla harjoituksissa voidaan edistää psyykkisesti turvallista ilmapiiriä. Tämä on yksi tärkeimmistä toimista, joilla voidaan ehkäistä lasten ja nuorten drop out -ilmiötä.

Vuoden 2023 nuori helsinkiläinen urheilija on kreikkalais-roomalainen painija Tino Ojala. Ojala voitti U23-ikäsarjansa EM-kultaa Bukarestissa viime maaliskuussa.

Vuoden 2023 helsinkiläinen valmentaja on jalkapallovalmentaja Kimmo Ståhlhammar. Ståhlhammar on liikuttanut kaikenlaisia jalkapalloilijoita yli 40 vuotta eri urheiluseuroissa ympäri Helsinkiä. Hän on pelaajien rakastama sekä arvostama valmentaja, joka näkee vahvuuksia pelaajien ikään, kokemukseen tai vammaan katsomatta.