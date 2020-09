Helsingin kaupunki viettää Pride-viikkoa monin tavoin

Helsinki Pride 2020 -viikkoa vietetään 7.–13. syyskuuta. Helsingin kaupunki on tapahtuman virallinen yhteistyökumppani.

Helsingin tavoitteena on olla kaupunki, jossa ihmisoikeudet toteutuvat laaja-alaisesti ja jossa kukaan ei kohtaa häirintää tai syrjintää. Kaupunkitasoisiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin nimetyt kunnianhimoiset toimenpiteet edistävät tätä tavoitetta läpileikkaavasti kaikessa toiminnassa asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa, mutta myös kaupungin henkilöstön keskuudessa.

Helsingin kaupunki ja Helsinki Pride -yhteisö järjestivät elokuussa kaupungin henkilöstölle suunnatun koulutuksen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta. Koulutuksessa käsiteltiin yleisesti seksuaalisuuteen ja sukupuolten moninaisuuteen liittyviä kysymyksiä ja pohdittiin tapoja, joilla kaupungin palveluja voidaan kehittää sateenkaarisensitiivisesti. Koulutuksen kutsujana toimi pormestari Jan Vapaavuori.



”Tänä vuonna Helsinki Pride -viikon teemana ovat esikuvat. Kaikissa yhteisöissä, mutta erityisesti työyhteisöissä, jokaisen pitäisi pystyä kokemaan arvoa ja osallisuutta. Tässä haluamme toimia esikuvana. Vihalle ei ole Helsingissä tilaa, ja tämä viesti pitää viedä kaikkialle”, Jan Vapaavuori sanoo.



Helsingin kaupunki järjestää ensimmäisen sateenkaariasukasillan



Helsingin kaupunki järjestää ensimmäisen sateenkaariasukasillan kaupungintalon tapahtumatorilla 8. syyskuuta kello 18.00–19.00.



Koronaepidemian vuoksi tilaisuuden osallistujamäärä on rajattu (40 henkilöä), ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tilaisuuteen voi ilmoittautua tästä.

Tilaisuutta voi seurata suorana Helsinki-kanavalla.



Tilaisuudessa ovat läsnä pormestari Jan Vapaavuori, sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari Sanna Vesikansa, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari Nasima Razmyar, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari Pia Pakarinen ja kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari Anni Sinnemäki. Tilaisuuden juontaa Kelet Ali, joka tunnetaan yhtenä Suomen ballroom-tanssikulttuurin kuningattarista ja elämäkerrallisen Kelet-dokumentin nimihenkilönä.



Ennakkokysymyksiä ja näkemyksiä illan teemoista voi lähettää verkossa ennen asukasiltaa 7.9.2020 kello 10.00 saakka.



Tilaisuudessa pormestari ja apulaispormestarit kertovat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistymisestä kaupungin toiminnassa. Kaupunki lisää sateenkaariasukasillan myötä erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen osallisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon.



Tilaisuus on myöhemmin nähtävillä tallenteena Helsinki-kanavalla.



Teemaviikolla on tarjolla monenlaista ohjelmaa





Pride-viikolla järjestetään erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia kirjastoissa. Näitä ovat muun muassa kirjailijavierailut, drag-satutuokiot, erilaiset työpajat ja tapahtumat.

Helsingin kaupungin nuorisopalvelut tuottavat ohjelmaa nuorille, ohjelma.

Helsingin kulttuurikeskuksissa järjestetään Pride-teemaisia työpajoja, elokuvia sekä Pride-nuorten päätösjuhla. Kulttuurikeskusten Pride-viikon ohjelma.

Helsingin kaupunginmuseon sisäpihalla esiintyy tiistaina 8.9. kello 17.30 Helsingin gaykuoro Out ’n loud. Opastetut näyttelykierrokset johdattavat menneisyyden Helsinkiin queer-näkökulmalla. Lisätiedot ja ilmoittautumiset täältä.



HAM Helsingin taidemuseossa pohditaan kehollisuuteen, rakkauteen, kanssaolemiseen ja traumojen parantamiseen liittyviä kysymyksiä Becoming-paneelikeskustelussa tiistaina 8.9. kello 17. Ohjelmasta löytyvät myös queer-opastukset Tove Janssonin galleriaan sekä Sukupuolen sotkijat -näyttelyyn. HAMin alakerran näyttelyihin on Pride-viikon ajan vapaa pääsy. Lisätiedot ja ilmoittautumiset täältä.

YÖELÄMÄ-diginäyttelyn teokset on kuvattu Helsingissä vuosina 1990–2020. Kuvat esittelevät klubikulttuuria kolmen vuosikymmenen ajalta. Ne kertovat hlbtq-yhteisön rohkeudesta, luovuudesta ja elämännälästä. Näyttelyn kuraattori on Janne Siironen.

Näyttely on Pride-viikolla avoinna arkisin kello 8–16 Helsingin kaupungintalon tapahtumatorilla.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla varhaiskasvatusyksiköitä, kouluja ja oppilaitoksia kannustetaan tarttumaan tasa-arvokysymyksiin omissa yhteisöissään.



Helsinki Pride -viikon avaukseksi maalataan maanantaina 7.9.2020 Hallituskadulle suojatie sateenkaarenväreillä. Tapahtumalla on säävaraus.





Kulkue ja konsertti järjestetään verkossa



Helsinki Pride -verkkokulkueeseen voi liittyä sateenkaaren väreissä lauantaina 12. syyskuuta kello 12 alkaen. Koronapandemian turvallisuussuositukset huomioiden, omaa piknikiä voi viettää kello 13 alkaen. Helsinki Priden PrideCam liikkuu kaupungilla koko päivän, kuvaa ryhmiä kaupungilla ja puistoissa sekä striimaa tapahtumia.

Livenä striimattava Helsinki Pride 2020 -konsertti järjestetään lauantaina 12. syyskuuta kello 16–18. Se näytetään Helsinki Priden -verkkosivuilla sekä Ylellä. Konsertti järjestetään Kaapelitehtaan Merikaapelihallissa.

Helsinki Pride on Suomen suurin ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma. Se tuotetaan muutaman työntekijän, kymmenien kumppaniorganisaatioiden ja lukuisten vapaaehtoisten yhteisvoimin.



Tapahtuman järjestää Helsinki Pride -yhteisö, joka tekee ympärivuotista työtä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta.



Helsingin kaupunki on yksi Helsinki Pride -viikon pääyhteistyökumppaneista. Yhteistyön tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kaupungissa sekä lisätä kaupunkilaisten tietoa yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista.

