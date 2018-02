Helsingin kaupunkikuvatyöryhmä ja rakennusvalvonnan teknillinen työryhmä käynnistivät toimintansa

Helsingin kaupunkikuvatyöryhmä ja rakennusvalvonnan teknillinen työryhmä aloittivat toimintansa tammikuussa. Ne tukevat rakentamisen uusien toimintatapojen hallittua käyttöönottoa sekä hyvän kaupunkikuvan ja julkisen ulkotilan rakentumista Helsingissä.

Työryhmissä asiantuntemusta kaupunkiympäristön toimialalta ja yritysmaailmasta

Teknillinen työryhmä

tukee rakennuslupahankkeiden arviointia rakennusten teknisten ratkaisujen osalta

osallistuu tarvittaessa rakennusteknisesti merkittävien hankkeiden valmisteluun sekä

antaa pyydettäessä lausuntoja uusista rakennusteknisistä ratkaisuista.

Teknillisessä työryhmässä on kuusi jäsentä ja sihteeri. Kaupungin organisaation ulkopuolelta asiantuntijajäseniksi on kutsuttu DI, toimitusjohtaja Jukka Ala-Ojala, joka tuo työryhmään muun muassa kokemuksensa vaativien betoni-, teräs- ja puurakenteiden rakennesuunnittelusta sekä DI, hankekehitysjohtaja Kimmo Liljeström, joka vahvistaa ryhmää laajalla ja monipuolisella kokemuksella taloteknisistä suunnitteluprojekteista.

Rakennusvalvonnasta työryhmän jäseniä ovat rakenneyksikön ja talotekniikkayksikön päälliköt Risto Levanto (pj.) ja Tomi Marjamäki (vpj.). Helsingin ympäristöpalveluista ja pelastuslaitoksesta on nimetty työryhmään asumisterveystiimin päällikkö Päivi Vepsäläinen ja johtava palotarkastaja Esko Rantanen.

Kaupunkikuvatyöryhmä

tukee rakennuslupahankkeiden arviointia kaupunkikuvallisten tekijöiden osalta

osallistuu muiden kaupunkikuvallisesti merkittävien hankkeiden valmisteluun ja

antaa pyydettäessä lausuntoja kaupunkikuvan kehityksestä.

Työryhmässä on seitsemän jäsentä ja sihteeri. Ryhmää vahvistaa kaksi kaupungin organisaation ulkopuolelta kutsuttua asiantuntijaa. Arkkitehti Risto Huttusella on laaja kokemus uudiskohteiden pääsuunnittelijan tehtävistä ja arkkitehti Tom Lindholm on toiminut pääsuunnittelijana ja projektiarkkitehtina monipuolisissa ja vaativissa peruskorjaushankkeissa.

Rakennusvalvonnasta työryhmän jäseniä ovat lupayksikön ja kaupunkikuvayksikön päälliköt Anne Nurmio (pj.) ja Marjatta Uusitalo sekä lupatiimin päällikkö Ulla Vahtera (vpj.). Asemakaavoitus-palvelusta asemakaavakoordinointiyksikön päällikkö Ulla Kuitunen sekä kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu -palveluista tiimipäällikkö Jouni Heinänen ovat myös työryhmän jäseniä.

Kummankin työryhmän kokouksiin voidaan pyytää lisäksi tarvittavia asiantuntijoita kuultaviksi.

Kaupunkikuvatyöryhmän kokoontumiset pidetään vuonna 2018 parittomien viikkojen maanantaisin kello 14.00 alkaen ja teknillisen työryhmän parillisten viikkojen torstaisin kello 8.30 alkaen. Heinäkuussa on kesätauko. Työryhmät kokoontuvat rakennusvalvonnan toimitiloissa.

Työryhmien värikäs historia yltää 1850-luvulle

Teknillisen työryhmän työn voidaan katsoa alkaneen jo noin 162 vuotta sitten vuonna 1856, kun katselmusmiehet merkittiin rakennusjärjestykseen. Kaupunkikuvatyöryhmän tarina alkoi vuonna 1924, jolloin julkisivupiirustusten tarkastustoimikunta sai johtosäännön. Sitä ennen viralliset julkisivuun liittyvät tarkastukset olivat Helsingissä valtiollisissa käsissä.

Työryhmiä "edelsivät" viimeksi Helsingin kaupunkikuva­neuvottelukunta ja teknillinen neuvottelukunta, jotka ehtivät toimia 27 ja 25 vuotta. Työnsä juuri aloittaneet työryhmät ovat kooltaan hieman neuvottelukuntia pienempiä ja niillä on sekä uusia tehtäviä että uudet käsiteltävien kohteiden valintakriteerit.

Työryhmien edeltäjien työllä on ollut merkitystä. Ilman teknillisen neuvottelukunnan osallisuutta olisi joitain, esimerkiksi Kalasatamaan suunniteltuja, uusia ratkaisuja ehkä jäänyt toteutumatta. Vaikka Helsingissä perinteisesti toimivat maamme lahjakkaimmat arkkitehdit, myös kaupunkikuvaneuvottelukunta on edistänyt suunnanmuutoksia kohti parempaa kaupunkikuvaa.

Hyvän kokonaiskatsauksen Helsingin kaupunkikuvan ja rakentamisen laadun vaalimisesta ja siihen liittyvistä värikkäästä keskustelusta saa Saanko luvan -historiikkiteoksesta, jonka voi esim. noutaa rakennusvalvonnan palvelupisteeltä (Siltasaarenkatu 13, 6. kerros).