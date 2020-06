Helsingin kaupunkipyöräpalvelun laajentamista suunnitellaan

Kaupunkipyöräpalvelun laajennusta ryhdytään valmistelemaan. Tavoitteena on, että palvelu kattaisi mahdollisimman suuren osan Helsingistä. HKL:n johtokunta sai 16.6. selvityksen kaupunkipyöräpalvelun kehittämismahdollisuuksista ja hyväksyi palvelun kehittämissuunnaksi ensi vaiheessa palvelun alueellisen laajentamisen. Lisäksi johtokunta näkee, että kaupunkipyöräkauden pidentäminen on seuraava tavoite järjestelmän laajennuttua koko kaupunkiin sopimusteknisten reunaehtojen salliessa.

Päätös koski tässä vaiheessa vain suunnittelun jatkamista. Laajennuksen toteutuminen edellyttää sitä, että hankkeelle myönnetään lisärahoitus kaupungin talousarviossa syksyllä.

HKL teetti keväällä 2020 selvityksen kaupunkipyöräpalvelun kehittämismahdollisuuksista nykyisen hankintasopimuksen rajoissa vastaamaan nykyistä kysyntää. HKL:n johtokunnalle esiteltiin kolme laajennusvaihtoehtoa, joista ehdotuksen mukaisesti HKL:aa kehotettiin jatkamaan verkoston alueellisen laajennuksen valmistelua. Toisena vaihtoehtona olisi ollut palvelun ympärivuotisuus ja kolmantena kauden pidentäminen yhdellä kuukaudella ja pienemmän asemamäärän lisääminen.

- Päätös laajentaa aluetta mahdollistaisi kaupunkipyöräpalvelun käytön lähes kaikille helsinkiläisille, ja se on ollut myös palautteen perusteella kaupunkilaisten toive. Ympärivuotisuus on edelleen tarpeellinen kehityskohde, ja sen on syytä olla lähtökohtana seuraavan sopimuskauden kilpailutusta valmisteltaessa, kertoo HKL:n projektipäällikkö Samuli Mäkinen.

HKL:n johtokunta tulee käsittelemään laajennuksen hankintaa syksyn 2020 aikana.