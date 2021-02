Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 9.2.2021

Lintuinfluenssaa todettu Helsingissä 9.2.2021 09:18:07 EET | Tiedote

Kuolleessa luonnonvaraisessa kyhmyjoutsenessa on todettu lintuinfluenssaa Helsingissä. Kyhmyjoutsen löytyi kuolleena Eläintarhanlahdelta. Virus on varmistunut korkeaa kuolleisuutta luonnonvaraisille linnuille ja siipikarjalle aiheuttavaksi H5N8-tyypin lintuinfluenssaksi. H5N8-tyypin lintuinfluenssan ei tiedetä tarttuneen ihmiseen, ja tartunnan riski ihmiselle on hyvin pieni.