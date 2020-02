Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 13.2.2020

Ojan oranssi väri on useimmiten vaaraton luonnonilmiö 12.2.2020 11:20:44 EET | Tiedote

Helsingin kaupungin ympäristöpalveluihin on tullut yhteydenottoja, joissa on ihmetelty ojien oranssia väriä. Kyseessä on vaaraton luonnonilmiö, jossa rautapitoiseen veteen kertyy oransseja rautabakteereita.