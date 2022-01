Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 20.1.2022

Laakson yhteissairaalan asemakaavamuutos hyväksyttiin 20.1.2022 09:16:33 EET | Tiedote

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Laakson sairaala-alueen uuden asemakaavan. Asemakaavaa on muutettu kaupunkilaisten palautteen perusteella. Muun muassa tulevaa päärakennusta on osittain madallettu ja siirretty etäämmälle kadusta, jolloin Urheilukadun asuinkatumainen luonne säilyy. Uudisrakentamisen määrä on samalla hieman vähentynyt.