Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 4.6.2020

Hämeenlinnanväylän parantamisesta ja Kuninkaantammen eritasoliittymästä on laadittu suunnitelmaluonnoksia 4.6.2020 09:57:35 EEST | Tiedote

Hämeenlinnanväylä (Vt3) on yksi pääkaupunkiseudun tärkeimmistä sisääntuloväylistä. Tiellä on ajoittain ruuhkaa Kannelmäen ja Kaivokselan välillä ja liikenne aiheuttaa meluhaittaa. Kuninkaantammen uuden asuinalueen rakentaminen on edennyt, mikä edellyttää uuden eritasoliittymän rakentamista. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki laativat parhaillaan tiesuunnitelmaa ja katusuunnitelmia. Samalla laaditaan liikenneväylien asemakaavoja.