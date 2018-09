Helsingin Kaupunkiympäristötalo myydään saksalaiselle sijoittajalle

Helsingin kaupunginhallitus päätti myydä Kalasatamassa rakenteilla olevan Kaupunkiympäristötalon saksalaiselle Union Investment Real Estate GMBH:lle. Tarkoituksena on, että rakennustöiden valmistuttua kaupunki vuokraa kiinteistön kaupunkiympäristötoimialan käyttöön pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

Kaupunkiympäristötalon omistaa Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi -niminen yhtiö. Kaupunki on vuokrannut tontin pitkäaikaisella sopimuksella yhtiölle.

Kaupunginhallituksen noin vuosi sitten perustama yhtiö on vastannut rakennushankkeen rakennuttamisesta ja rakentamisen aikaisesta rahoituksesta. Yhtiön koko osakekanta on päätetty myydä kilpailutuksen kautta valitulle ostajalle. Kauppahinta on 165 miljoonaa euroa, joka sisältää myös tontin.

Helsingin kaupunkiympäristötoimialan käyttöön päätettiin vuonna 2015 rakentaa kaupungin suunnittelema ja rahoittama uudisrakennus siten, että se tulee vuokratilaksi sijoittajaomistukseen. Kaupunki sitoutuu tilaan pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Sopimus sisältää jatko-option.

Käyttöaikana kaupunki vastaa kiinteistön ylläpito- ja korjauskuluista. Kiinteistön vuokraamisesta lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto.

Union Investment Real Estate GMBH on vakavarainen, kiinteistösijoituksia yli 50 vuotta tehnyt kansainvälinen sijoitusyhtiö, jonka kiinteistösijoituksen parissa toimii yli 400 työntekijää. Yhtiö hallinnoi yli 34 miljardin euron kiinteistövarallisuutta. Yhtiön kiinteistösijoitusten arvo Suomessa on noin 500 miljoonaa euroa.

Kaupunkiympäristötoimialalle vuokrattavan tilan laajuus noin 27 500 m2. Vuokrakustannukset vuositasolla tulisivat olemaan noin 7,8 miljoonaa euroa. Toimialan tilavuokrat ovat tällä hetkellä yhteensä noin 9,6 miljoonaa euroa vuodessa.

Kaupunginvaltuusto käsittelee Kaupunkiympäristötalon vuokraamisen kokouksessaan 10.10.2018.

