Helsingin keskusta-alueen kehittäminen tarvitsee perusteelliset selvitykset

Hallituksen tartuttava nopeasti työvoiman saatavuusongelmiin ja lisättävä työvoiman tarjontaa 17.9.2019 11:56:54 EEST | Tiedote

Antti Rinteen hallitus on ensimmäisen budjettiriihensä ovella. Hallituksen paineet ovat kovat, sillä tulevat menolisäykset on sidottu työllisyysasteen nostamiseen 75 %:iin. Fakta on, että budjetin jakovara on kapea, eikä kaikkia menolisäyksiä ole mahdollista tehdä.